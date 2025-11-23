Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Άκης Πετρετζίκης: Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι κορόιδευαν, αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 5000 βίντεο
Άκης Πετρετζίκης: Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι κορόιδευαν, αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 5000 βίντεο
Έλεγαν για να ξεκινάει αυτό το πράγμα είναι στα τελευταία του, τόνισε ο σεφ
Για την αμφισβήτηση που δέχτηκε, όταν αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του κανάλι στο Youtube μίλησε ο Άκης Πετρετζίκης. Ο σεφ τόνισε ότι πολλοί τον κορόιδευαν τότε, θεωρώντας πως η κίνησή του σήμαινε πως η καριέρα του είχε φθίνουσα πορεία. Σήμερα όμως, όπως είπε, το κανάλι του αριθμεί πάνω από πέντε χιλιάδες βίντεο.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο Άκης Πετρετζίκης περιέγραψε την αντιμετώπιση που είχε, μόλις πήρε την απόφαση να στραφεί στο Youtube. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι το κορόιδευαν. Θυμάμαι τότε ότι ήμουν μέρος εκπομπής στην τηλεόραση και όλοι στο κανάλι έλεγαν ότι ''Εντάξει, έχει τελειώσει. Για να ξεκινάει αυτό το πράγμα καταλαβαίνω ότι είναι στα τελευταία του''. Γιατί το Youtube ήταν πολύ υποδεέστερο εκείνη την εποχή. Τα πρώτα χρόνια τα earnings σε έναν άνθρωπο που έφτιαχνε βίντεο ήταν πέντε ή δέκα ευρώ τον χρόνο. Ήθελε συνέπεια και αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 5000 βίντεο. Πόση περισσότερη συνέπεια από αυτό;».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το διαδίκτυο έχει αποδειχτεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δουλειά του, δίνοντας γνώση και έμπνευση. «Παλαιότερα έπρεπε να παραγγέλνω βιβλία από το εξωτερικό, ήταν η μόνη πηγή. Τώρα μπορώ να μάθω για την ιαπωνική κουζίνα χωρίς να ταξιδέψω», επισήμανε.
