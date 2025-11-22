Γιώργος Αλκαίος: Θύμα απάτης ο τραγουδιστής - Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ και ζητούσαν χρήματα
GALA
Γιώργος Αλκαίος Απάτη

Γιώργος Αλκαίος: Θύμα απάτης ο τραγουδιστής - Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ και ζητούσαν χρήματα

Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε, έγραψε σε ανάρτησή του

Γιώργος Αλκαίος: Θύμα απάτης ο τραγουδιστής - Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ και ζητούσαν χρήματα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θύμα απάτης έπεσε ο Γιώργος Αλκαίος, αφού κύκλωμα επιχειρούσε να εξαπατήσει θαυμαστές του για να τους αποσπάει χρήματα.

Όπως ανέφερε ο τραγουδιστής, δημιουργήθηκε ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά του και προσωπικές του φωτογραφίες. Ο ίδιος διευκρίνισε μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν έχει καμία σχέση με εκείνον και προέτρεψε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε και στιγμιότυπο συνομιλίας, όπου το ψεύτικο προφίλ ζητά το ποσό των 3.000 ευρώ. Ο τραγουδιστής συμβούλευσε τους ακόλουθούς του να μην ανταποκρίνονται στα μηνύματα και να προχωρούν άμεσα σε αναφορά ή μπλοκάρισμα του συγκεκριμένου λογαριασμού.

«Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε και κάντε report/block το προφίλ», επισήμανε  ο Γιώργος Αλκαίος, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την προσοχή και τη στήριξη.

Δείτε την ανάρτηση

Γιώργος Αλκαίος: Θύμα απάτης ο τραγουδιστής - Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ και ζητούσαν χρήματα


Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι με το σχέδιο για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

Έξαλλοι οι Τούρκοι για το πανό της Παρτιζάν στον αγώνα με τη Φενέρ - Έδειξαν Σέρβο ιππότη να σκοτώνει τον Σουλτάνο Μουράτ Α’

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης