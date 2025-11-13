Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα τιμηθεί με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Ο ηθοποιός πέθανε το 2020 σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου
Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα τιμηθεί με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.
Ο ηθοποιός πέθανε το 2020 σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου. Σύμφωνα με το «Billboard», στην τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου, θα μιλήσουν ο Ράιαν Κούγκλερ, σκηνοθέτης του «Black Panther», και η Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία συμπρωταγωνίστησε με τον εκλιπόντα ηθοποιό στο «Ma Rainey’s Black Bottom». Η σύζυγός του, Σιμόν Λέντγουορντ Μπόουζμαν θα παραλάβει την τιμητική διάκριση.
Το αστέρι του θα τοποθετηθεί στο 6904 Hollywood Blvd., όπως ανακοίνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ και η τελετή για την αποκάλυψη του αστεριού του Μπόουζμαν θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του WalkOfFame.com.
«Είναι μεγάλη τιμή για το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ που γιορτάζει την εξαιρετική κληρονομιά του Τσάντγουικ Μπόουζμαν με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Οι δυνατές ερμηνείες του και ο διαχρονικός του αντίκτυπος, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης, συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές σε όλο τον κόσμο» δήλωσε η παραγωγός της Walk of Fame, Άνα Μαρτίνεζ σε δήλωση που δημοσίευσε το «Billboard».
