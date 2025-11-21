Fugees: Ποινή φυλάκισης 14 ετών για τον Pras - Ενεπλάκη σε σκάνδαλο παράνομων χρηματοδοτήσεων
Ο ράπερ καταδικάστηκε για 10 κακουργήματα τον Απρίλιο του 2023, έπειτα από μια πολύκροτη δίκη στην Ουάσινγκτον
Ποινή φυλάκισης 14 ετών επιβλήθηκε στον βραβευμένο με Grammy ράπερ Prakazrel «Pras» Michel των Fugees, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη συμμετοχή του σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παράνομων ξένων χρηματοδοτήσεων στην πρόσφατη πολιτική ιστορία των ΗΠΑ.
Ο ίδιος καταδικάστηκε για τον ρόλο του στη διοχέτευση εκατομμυρίων δολαρίων από ξένη πηγή στην προεκλογική εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα το 2012, καθώς και για συνωμοσία, ψευδείς δηλώσεις, παρακώλυση έρευνας και ενέργεια ως μη εγγεγραμμένος πράκτορας ξένης κυβέρνησης, μια υπόθεση που συγκλόνισε την αμερικανική πολιτική σκηνή και έφερε στο εδώλιο ακόμη και ονόματα όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Jeff Sessions.
Ο 52χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση πριν από την ανακοίνωση της ποινής, καταδικάστηκε για 10 κακουργήματα τον Απρίλιο του 2023, έπειτα από μια πολύκροτη δίκη στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, έλαβε περισσότερα από 120 εκατ. δολάρια από τον Μαλαισιανό δισεκατομμυριούχο Low Taek Jho (Jho Low), έναν χρηματοδότη που ενέπλεκε μεγάλα κεφάλαια στο Χόλιγουντ, μεταξύ αυτών και στην ταινία «The Wolf of Wall Street». Μέρος αυτών των χρημάτων κατέληξε, μέσω «ανθρώπων–βιτρίνα», στην προεκλογική καμπάνια του Ομπάμα, ενώ παράλληλα ο καλλιτέχνης προσπάθησε να επηρεάσει έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Low, να χειραγωγήσει μάρτυρες και να ψευδομαρτυρήσει.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζήτησαν μια ποινή-μαμούθ, τονίζοντας ότι βάσει των κατευθυντήριων γραμμών ο ράπερ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και ισόβια. «Πρόδωσε τη χώρα του για χρήματα και είπε ψέματα αδιάκοπα», σημείωσαν χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η ποινή οφείλει να αντικατοπτρίζει «το εύρος, το βάθος και τον κυνισμό των πράξεών του». Τελικά επιβλήθηκε ποινή 14 ετών, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για «εντελώς δυσανάλογη» τιμωρία και να ανακοινώνει ότι θα ασκήσει έφεση.
Οι συνήγοροί του επέμειναν πως μια ποινή ισοβίων θα ήταν «αδιανόητη», συγκρίσιμη με τιμωρίες που επιβάλλονται σε τρομοκράτες και αρχηγούς καρτέλ. Υποστήριξαν επίσης ότι ο πελάτης τους χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα από την Εισαγγελία, ενώ κάποιοι μάρτυρες είχαν πιο αμφισβητήσιμα κίνητρα. Στο μεταξύ, ο Low παραμένει φυγάς στην Κίνα και δηλώνει αθώος.
Η υπόθεση του Michel προκάλεσε επιπλέον αίσθηση όταν αποκαλύφθηκε πως στην τελική αγόρευση της υπεράσπισης χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για τη σύνταξη μέρους του κειμένου, ένα στοιχείο που η υπεράσπιση επικαλέστηκε αποτυχημένα για να ζητήσει νέα δίκη. Το αίτημα απορρίφθηκε το καλοκαίρι του 2024, με τον δικαστή να κρίνει ότι δεν σημειώθηκε δικαστικό σφάλμα ικανό να αλλάξει την ετυμηγορία.
Ο Pras Michel, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Fugees μαζί με τη Lauryn Hill και τον Wyclef Jean, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια από τις βαρύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ σε καλλιτέχνη για πολιτική χρηματοδότηση στις ΗΠΑ, ενώ η υπεράσπιση προετοιμάζει την προσφυγή του σε ανώτερο δικαστήριο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
