Φιλαράκια: Διαθέσιμα για πρώτη φορά τα 8 τελευταία επεισόδια του spin-off με τίτλο «Joey»
Το spin-off συνεχίζει την ιστορία του Τζόι Τριμπιάνι μετά τη μετακόμισή του στο Λος Άντζελες
Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρόωρη διακοπή της, η Warner Bros. επαναφέρει στο προσκήνιο το «Joey», το spin-off της εμβληματικής σειράς «Friends» με πρωταγωνιστή τον Mατ ΛεΜπλανκ, προσφέροντας στους θαυμαστές κάτι που περίμεναν χρόνια, τα οκτώ τελευταία επεισόδια, τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν προβληθεί ποτέ.
Μετά την προβολή των δύο σεζόν της κωμικής σειράς από το 2004 έως το 2006 και τη ματαίωσή της λόγω χαμηλής τηλεθέασης, η εταιρεία διέθεσε πλέον όλα τα επεισόδια στο επίσημο YouTube κανάλι του «Friends». Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που αυτά τα οκτώ επεισόδια προβάλλονται στις ΗΠΑ.
Το «Joey» έκανε πρεμιέρα στο NBC μόλις τέσσερις μήνες μετά το φινάλε των «Friends», συνεχίζοντας την ιστορία του Τζόι Τριμπιάνι μετά τη μετακόμισή του στο Λος Άντζελες. Εκεί, η νέα τηλεοπτική δουλειά του ακυρώνεται, οδηγώντας τον να ξανασυναντηθεί με την αδερφή του, Τζίνα, που υποδύεται η Ντρέα ντε Ματέο, και να συγκατοικήσει με τον εξαιρετικά ευφυή ανιψιό του Μάικλ, τον οποίο ερμηνεύει ο Πάολο Κοστάνζο.
Η σειρά ξεκίνησε δυναμικά, καταγράφοντας 18,6 εκατομμύρια τηλεθεατές στο πρώτο επεισόδιο. Ωστόσο, η απήχηση μειώθηκε αισθητά στη συνέχεια, η πρώτη σεζόν συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 10,2 εκατομμύρια θεατές, ενώ η δεύτερη έπεσε στα 7,1 εκατομμύρια, γεγονός που οδήγησε το NBC στην τελική απόφαση να την «παγώσει», αφήνοντας τότε αδημοσίευτα τα τελευταία επεισόδια.
