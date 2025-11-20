The Hunger Games: Sunrise On The Reaping - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας
Hunger Games Τρέιλερ

The Hunger Games: Sunrise On The Reaping - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας

Η πλοκή του φιλμ εκτυλίσσεται είκοσι τέσσερα χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας του franchise

The Hunger Games: Sunrise On The Reaping - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας
Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise On The Reaping». Τη σκηνοθεσία του «Sunrise on the Reaping» υπογράφει ο Φράνσις Λόρενς και το σενάριο ο Μπίλι Ρέι. Οι Μπραντ Σίμπσον και Νίνα Τζέικομπσον επιστρέφουν ως παραγωγοί της ταινίας.

Το «Sunrise on the Reaping», που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2025, επιστρέφει στον κόσμο της Panem, είκοσι τέσσερα χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας του κινηματογραφικού franchise, και ακολουθεί τον νεαρό Χέιμιτς Αμπερνάθι (Τζόζεφ Ζάντα) που κληρώνεται για να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (2026) Official Teaser – Joseph Zada
Στο καστ του «Sunrise on the Reaping», εμφανίζονται επίσης η Ελ Φάνινγκ ως νεότερη εκδοχή της Εφι Τρινκέτ, την οποία αρχικά υποδύθηκε η Ελίσαμπεθ Μπανκς, ο Ρέιφ Φάινς ως πρόεδρος Κοριολάνο Σνόου, τον οποίο ενσάρκωσε αρχικά ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, ο Κίραν Κάλκιν ως Κέιζαρ Φλίκερμαν, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή των Αγώνων Πείνας, τον οποίο στην αρχική είχε παίξει ο Στάνλεϊ Τουτσι. Επίσης, συμμετέχει ο Τζέσι Πλέμονς στον ρόλο του Πλούταρχου Χέβενσμπι, τον οποίο είχε υποδυθεί ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.

Οι πέντε ταινίες του franchise έχουν αποφέρει περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office, ενώ το βιβλίο «Sunrise on the Reaping» πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Το «The Hunger Games: Sunrise On The Reaping» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου 2026.

