Το YouTube και οι Stand Up comedians κατακτούν την τηλεόραση
Αλέξανδρος Τσουβέλας, Ελενα Χαραλαμπούδη, Λάμπρος Φισφής και Φάνης Λαμπρόπουλος ανατρέπουν την παρτίδα - Πώς κατάφεραν να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία κόντρα σε όλους όσοι μέχρι χθες υποστήριζαν πως άλλο το internet και άλλο η τηλεόραση
Στο δεύτερο επεισόδιο της νέας σειράς «Τότε και τώρα», που προβλήθηκε στις 12 Νοεμβρίου στον ΣΚΑΪ οι Τάκης και Σούλα, Βαλέρια και Σπύρος πήγαν να δουν την πρόοδο του παιδιού τους και να πάρουν τους «Βαθμούς Σχολείου» από τη δασκάλα Θάλεια Ματίκα. Η περιπέτεια αυτή, τότε και τώρα έδωσε απλόχερα πρωτιά στο slot μετάδοσής του στις νέες γυναίκες 18-44 με ποσοστό 16,1% και ποσοστό 12,7% στο κοινό 18-54, ενώ 679.020 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό τις απολαυστικές περιπέτειες των ηρώων.
Η νέας μορφής εκπομπή που πρωταγωνιστούν οι Αλέξανδρος Τσουβέλας και Ελενα Χαραλαμπούδηείναι μία απλή σύγκριση μιας εποχής στην οποία γαλουχήθηκε η πλειοψηφία των ενεργών τηλεθεατών, τα 80’s, με το σήμερα, όπου έχουν πλέον μεταλλαχθεί σε κάτι που δείχνει πολύ οικείο μεν, παράξενο σε σχέση με το τότε δε.
Οι δυο τους τσαλακώνονται σε βαθμό απολαυστικό και παρασύρουν το τηλεοπτικό κοινό, μεγάλη μερίδα του οποίου είναι θεατές τόσο των παραστάσεων του Τσουβέλα, όσο και των βίντεο που κάνουν και οι δύο σε you tube και tik tok.
Η Ελενα Χαραλαμπούδη δέχτηκε πρόταση για ένα κανάλι που να απευθύνεται για μαμάδες, το «5minutes mum» και εξεπλάγη καθώς μέχρι τότε η επαφή της με τα κοινωνικά δίκτυα ήταν απλώς ένας λογαριασμός στο facebook στο οποίο ανέβαζε τραγούδια.
Ο μπαμπάς της, ο οποίος δεν ζει πλέον, ήταν ο μόνος από την οικογένεια που είχε κάνει εγγραφή στο κανάλι της στο Youtube και στο πρώτο πεντάλεπτο όταν ανέβαζε βίντεο την έπαιρνε τηλέφωνο να της πει ότι το είδε».
Η Χαραλαμπούδη αυτή την στιγμή έχει 220 χιλιάδες εγγεγραμμένους χρήστες στο You tube, 445 ακόλουθους στο Instagram και 312,5 ακόλουθους στο TIK TOK. Τα νούμερα ανεβαίνουν θεαματικά καθώς πρόκειται για μία νέα κατάσταση όπου η τηλεόραση τροφοδοτεί το διαδίκτυο και τούμπαλιν. Ο κόσμος που αναζητά καθαρόαιμη ψυχαγωγία πάει στα σίγουρα και στα γνώριμα. Είναι η περίπτωση του Αλέξανδρου Τσουβέλα ο οποίος με 492 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, 103,634 ακόλουθους στο Tik Tok και φυσικά sold out παραστάσεις καθώς είναι στην κατηγορία των stand up comedians δείχνει πλέον να κερδίζει και το τηλεοπτικό κοινό.
Όχι άδικα, έφεραν στην ταλαιπωρημένη prime time του ΣΚΑΪ διψήφιες επιδόσεις απέναντι από έναν πολύ ισχυρό ανταγωνισμό με σίριαλ που έχουν ήδη κατακτήσει την συνήθεια του κόσμου και έμοιαζαν μέχρι τώρα αήττητα. Είναι αυθεντικοί και το μόνο που επιδιώκουν μέσα από τηλεοπτικά σκετς και μεταμορφώσεις που ενίοτε δείχνουν καρικατούρες είναι το γέλιο. Όχι τυχαία, το κοινό επιβραβεύει.
Στην περίπτωση του Φάνη Λαμπρόπουλου με το talk show «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ αρχικά υπήρχε μια παγωμάρα στους αριθμούς. Στην πορεία ο πάγος έλιωσε και η εκπομπή πέτυχε κι αυτή διψήφια ποσοστά. Αλλωστε ο Λαμπρόπουλος δεν χρειάστηκε να ξανασυστηθεί στο κοινό που τον γνωρίζει τόσο μέσα από τα video όσο και από την ραδιοφωνική εκπομπή του. Με 181.000 ακόλουθους στο Υou tube και 580,7 χιλιάδες followers στο tik tok, οι συστάσεις ήταν περιττές.
Η εκπομπή του έχει κοινό στο πλατό, ωραίους καλεσμένους και ένταση. Κινείται, επικοινωνεί, μοιράζει την μπάλα στον κόσμο. Είναι αστείος, διαδραστικός και δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του σπαρταριστά στο intro που κάνει στο you tube του «Ο Φάνης Λαμπρόπουλος γεννήθηκε ένα θλιμμένο απόγευμα Πέμπτης του 1984. Ζύγιζε μόλις όσο 3 χούφτες φακές. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην λεβεντομάνα Νέα Σμύρνη .
Σπούδασε γεωπόνος και αγαπάει πολύ τα φυτά εσωτερικού χώρου . Αλλά επειδή ακριβώς τα αγαπάει πολύ, αποφάσισε να μην ασχοληθεί με το αντικείμενο των σπουδών του για να τα προστατεύσει.. Η πρώτη επαφή του Φάνη με την ShowBiz έγινε μέσα από την σατιρική εκπομπή του ΣΚΑΙ Συντέλεια . Η πρώτη φορά ήταν αρκετή για να μαγευτεί ο τηλεοπτικός φακός από την λαμπερή του παρουσία... Μετά, όλα τα άλλα ήρθαν από μόνα τους… Ραδιόφωνο, ίντερνετ, παραστάσεις, χρήμα, δόξα και γυναίκες τον παρέσυραν σε δύσκολα μονοπάτια της ζωής… Τώρα πια, ο Φάνης ζει απομονωμένος σε μία μικρή βίλα στην Εκάλη μαζί με τις 8 γάτες του και προσπαθεί να βρει δυνάμεις για να επανέλθει και να μαγέψει το κοινό του, που τον περιμένει αγωνιωδώς». Στο κανάλι του τα πιο δημοφιλή βίντεο πλησιάζουν τις 500 χιλιάδες views με κορυφαίο στην κατηγορία ONLYFANIS το βίντε για τα «Χειρότερα ελληνικά φαγητά».
Εκεί όμως που υπάρχει μεγάλη πορεία είναι στην περίπτωση του ταλαντούχου Λάμπρου Φισφή, που υπογράφει πολλά. Με 218 χιλιάδες εγγεγραμμένους χρήστες στο you tube, 252 χιλιάδες στο Tik Tok είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και σίγουρα υπερδραστήριος τηλεοπτικά. Η πρώτη του δουλειά στον χώρο της τηλεόρασης ως σεναριογράφος ήταν η κωμική σειρά του MEGA Η γενιά των 592 ευρώ τη σεζόν 2010/2011. Ακολούθησε το «Κάψε το Σενάριο» στο οποίο είχε την παρουσίαση και την επιμέλεια. Το 2014 έκανε μία guest εμφάνιση στην κωμική σειρά του MEGA «Μοντέρνα οικογένεια» υποδυόμενος τον εαυτό του. Τον Φεβρουάριο του 2016 ανέλαβε την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Quizdom the show» στον ALPHA. Τη σεζόν 2019-2020 παρουσίασε το talk show Βραδινές Ιστορίες στο COSMOTE TV. Το 2020 επέστρεψε τηλεοπτικά με το late night comedy show «Απόψε Μόνο» στον αέρα του νέου MEGA, που αποτελούσε μία εκδοχή της προηγούμενης εκπομπής του «Κάψε το Σενάριο». Τη σεζόν 2021/2022 παρουσίαζε μαζί με τη Βίκυ Καγιά την έβδομη σεζόν του reality show χορού «Dancing With the Stars» στο STAR. Στις αρχές του 2022 δημιούργησε τη σατιρική σειρά «Flashback» στο COSMOTE TV και τον Απρίλιο του ίδιου έτους ξεκίνησε να παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι του STAR «Οι 100» στη late night ζώνη του σταθμού. Παράλληλα τη σεζόν 2022/2023 συνυπογράφει μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Ζήση Ρούμπο και τον Σπύρο Κρίμπαλη την σατιρική σειρά της ΕΡΤ1 «Τα Νούμερα». Τον Οκτώβριο του 2024 επιστρέφει τηλεοπτικά ως σεναριογράφους της οικογενειακής κωμικής σειράς του MEGA «Έχω Παιδιά» το οποίο επιστρέφει από το 2026 στις οθόνες μας.
Ανιχνεύοντας τις αληθινές ανάγκες του κοινού, οι πρωταγωνιστές του διαδικτύου, μέσα από οποιαδήποτε συνθήκη, μεταφέρουν την δουλειά τους τηλεοπτικά και πλέον κερδίζουν έδαφος. Ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου που δεν έχει δει τι παραστάσεις, έχει δει τα βίντεο και παρακολουθεί στην μικρή οθόνη τους ίδιους χαρακτήρες, με τα ίδια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάτι που επιβεβαιώνει το αυθεντικό της υπόθεσης…