Το YouTube και οι Stand Up comedians κατακτούν την τηλεόραση

Αλέξανδρος Τσουβέλας, Ελενα Χαραλαμπούδη, Λάμπρος Φισφής και Φάνης Λαμπρόπουλος ανατρέπουν την παρτίδα - Πώς κατάφεραν να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία κόντρα σε όλους όσοι μέχρι χθες υποστήριζαν πως άλλο το internet και άλλο η τηλεόραση