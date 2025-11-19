Σμόκι Ρόμπινσον: Νέα καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση από πρώην εργαζόμενό του
Ο 85χρονος τραγουδιστής είχε κατηγορηθεί τον περασμένο Μάιο από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση και άσκηση βίας
Μια ακόμα καταγγελία για σεξουαλική επίθεση κατατέθηκε σε βάρος του Σμόκι Ρόμπινσον από έναν άντρα. Τον περασμένο Μάιο τέσσερις γυναίκες που είχαν εργαστεί για εκείνον είχαν στραφεί νομικά εναντίον του τραγουδιστή, κατηγορώντας τον για επανειλημμένους βιασμούς και άσκηση βίας.
Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι άρχισε να εργάζεται για το ζεύγος Ρόμπινσον στην κατοικία τους στο Τσάτσγουορθ γύρω στο 2013. Όπως αναφέρει, καθάριζε τα αυτοκίνητά τους νωρίς το πρωί και πολλές φορές ο Ρόμπινσιν έβγαινε έξω, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, αγγίζοντας και χαϊδεύοντας το πέος του που ήταν σε στύση μπροστά του.
Όπως επισημαίνεται, «η σεξουαλική διέγερση του Σμόκι Ρόμπινσον ήταν έντονη και απολύτως αδιαμφισβήτητη κατά τη διάρκεια αυτών των περιστατικών». Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ρόμπινσον κάποιες φορές έκανε χειρονομίες με σεξουαλικά υπονοούμενα, καλώντας τον με νόημα να πάει σε ένα διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος απέρριπτε τις προτάσεις του Σμόκι λέγοντάς του: «Βάλε ρούχα επάνω σου».
Ο άντρας ισχυρίζεται ότι τα πράγματα κλιμακώθηκαν γύρω στο 2022, όταν, σε ένα περιστατικό, ο Ρόμπινσον άρπαξε το χέρι του «χωρίς τη συναίνεσή του και προσπάθησε να τον αναγκάσει να ακουμπήσει το πέος του».
Υποστηρίζει επίσης ότι μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό, το ζεύγος Ρόμπινσον τον απέλυσε. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, έναν χρόνο αργότερα η σύζυγος του καλλιτέχνη του ζήτησε να επιστρέψει στη δουλειά και εκείνος το έκανε. Ισχυρίζεται ότι ο Ρόμπινσον επανέλαβε αμέσως στην ίδια συμπεριφορά, εμφανιζόμενος ημίγυμνος, αγγίζοντας σημεία του σώματός του και κάνοντας σχόλια με σεξουαλικού χαρακτήρα παρουσία του.
Ο καταγγέλλων τονίζει επίσης ότι η επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση, η προσβολή της δημοσίας αιδούς και η ανεπιθύμητη σωματική επαφή από τον Σμόκι του προκάλεσαν ταπείνωση, συναισθηματική οδύνη και διαρκή φόβο για την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του και λέει ότι σταμάτησε να εργάζεται για την οικογένεια Ρόμπινσον «αφού έμαθε για παρόμοια συμπεριφορά προς άλλα θύματα και από ανησυχία για τη δική του σωματική και ψυχική ακεραιότητα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Male Accuser Claims Smokey Robinson Was Inappropriate On Multiple Occasions https://t.co/Y9eUBaJQK4— The Blast (@TheBlastNews) November 19, 2025
