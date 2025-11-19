Ο Έλον Μασκ απαντά στην Μπίλι Άιλις μετά τον χαρακτηρισμό «άθλιος»: Δεν είναι και η πιο έξυπνη
Ο Έλον Μασκ απαντά στην Μπίλι Άιλις μετά τον χαρακτηρισμό «άθλιος»: Δεν είναι και η πιο έξυπνη
Πρόσφατα, η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε ανάλυση ακτιβιστικής ομάδας σχετικά με το πώς η αυξανόμενη περιουσία του Μασκ θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις
Ο Έλον Μασκ αντέδρασε δημόσια μετά τις επικρίσεις της Μπίλι Άιλις, η οποία τον αποκάλεσε «άθλιο» για το ότι δεν αξιοποιεί τον τεράστιο πλούτο του για το κοινό καλό, απαντώντας με μια ανάρτηση στα social media και υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι και η πιο έξυπνη».
Πρόσφατα, η Άιλις είχε στραφεί εναντίον αρκετών δισεκατομμυριούχων μέσα από Instagram stories που είχε κάνει, αναδημοσιεύοντας ανάλυση της ακτιβιστικής ομάδας «My Voice My Choice» σχετικά με το πώς η αυξανόμενη περιουσία του Μασκ και η πορεία του προς το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Η ανάρτησή της περιλάμβανε τους χαρακτηρισμούς «άθλιος και δειλός».
Ο δισεκατομμυριούχος αντέδρασε με μία ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), σημειώνοντας ότι η Μπίλι Άιλις «δεν είναι και το πιο κοφτερό εργαλείο», εννοώντας ότι «δεν είναι και η πιο έξυπνη».
Δείτε την ανάρτησή του
Μεταξύ των παραδειγμάτων που παρουσιάζονται στη δημοσίευση της ακτιβιστικής ομάδας, υποστηρίζεται ότι ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να εξαλείψει την παγκόσμια πείνα, να προστατεύσει είδη υπό εξαφάνιση και να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από πολέμους, αν επέλεγε να διαθέσει ένα μικρό μέρος των πόρων του.
Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στα WSJ Innovator Awards, η Μπίλι Άιλις αναφέρθηκε στην ανάγκη για πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου και κάλεσε τους δισεκατομμυριούχους να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και πολύ σκοτεινός», είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock / AP
Πρόσφατα, η Άιλις είχε στραφεί εναντίον αρκετών δισεκατομμυριούχων μέσα από Instagram stories που είχε κάνει, αναδημοσιεύοντας ανάλυση της ακτιβιστικής ομάδας «My Voice My Choice» σχετικά με το πώς η αυξανόμενη περιουσία του Μασκ και η πορεία του προς το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Η ανάρτησή της περιλάμβανε τους χαρακτηρισμούς «άθλιος και δειλός».
Ο δισεκατομμυριούχος αντέδρασε με μία ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), σημειώνοντας ότι η Μπίλι Άιλις «δεν είναι και το πιο κοφτερό εργαλείο», εννοώντας ότι «δεν είναι και η πιο έξυπνη».
Δείτε την ανάρτησή του
Μεταξύ των παραδειγμάτων που παρουσιάζονται στη δημοσίευση της ακτιβιστικής ομάδας, υποστηρίζεται ότι ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να εξαλείψει την παγκόσμια πείνα, να προστατεύσει είδη υπό εξαφάνιση και να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από πολέμους, αν επέλεγε να διαθέσει ένα μικρό μέρος των πόρων του.
Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στα WSJ Innovator Awards, η Μπίλι Άιλις αναφέρθηκε στην ανάγκη για πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου και κάλεσε τους δισεκατομμυριούχους να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και πολύ σκοτεινός», είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock / AP
Ειδήσεις σήμερα
Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα