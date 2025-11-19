Η Κλόε Καρντάσιαν λέει ότι ευθύνεται που η Κιμ θεωρεί «ψεύτικη» την προσελήνωση: Δεν πιστεύω ότι συνέβη
Η Κλόε Καρντάσιαν λέει ότι ευθύνεται που η Κιμ θεωρεί «ψεύτικη» την προσελήνωση: Δεν πιστεύω ότι συνέβη
Πρόσφατα, η τηλεπερσόνα υποστήριξε ότι δεν πιστεύει πως ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι
Την ευθύνη για τη δήλωση της Κιμ Καρντάσιαν, πως δηλαδή δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι, πήρε η αδερφή της, Κλόε, τονίζοντας ότι συμφωνεί μαζί της, αφού εκείνη της μίλησε αρχικά για τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας.
Πρόσφατα, η τηλεπερσόνα υποστήριξε σε επεισόδιο του «The Kardashians» ότι η προσελήνωση του 1969 ήταν «ψεύτικη» και πως δεν συνέβη ποτέ. Από τη μεριά της, η Κλόε Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι «φταίει» που η Κιμ προχώρησε στη σχετική τοποθέτηση.
«Δεν πιστεύω ότι συνέβγη η προσελήνωση», είπε η Κλόε Καρντάσιαν στο «People» και πρόσθεσε: «Είναι πολύ αμφιλεγόμενο θέμα και νιώθω άσχημα, γιατί νομίζω ότι ξεσήκωσα την Κιμ και της έχω δημιουργήσει πολλά προβλήματα».
Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί δεν πείθεται σχετικά με την ιστορική αποστολή «Απόλλων 11» και τον πρώτο άνθρωπο, τον Αμερικανό αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ που πάτησε στις 21 Ιουλίου 1969 το πόδι του στο φεγγάρι.
«Δεν νομίζω ότι συνέβη. Νομίζω ότι εγώ και ο αδερφός μου της δώσαμε πολλές πληροφορίες. Δεν ξέρω, νιώθω άσχημα γι’ αυτό, αλλά θα υπερασπιστώ αυτή τη θέση μέχρι τέλους» δήλωσε η Κλόε και ανέφερε ότι ασχολείται και με άλλες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά συνήθως τις κρατά για τον εαυτό της.
«Δεν περιμένω από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι η προσελήνωση ήταν σκηνοθετημένη, γιατί αν παραδεχτούν ότι αυτό δεν συνέβη… Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από πράγματα που μπορείς να εξετάσεις, και μερικά είναι πολύ τρομακτικά για να τα συζητήσεις δημόσια, επειδή δεν θέλεις να θυμώσει κανείς μαζί σου» ισχυρίστηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της.
Η Καρντάσιαν εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι το 1969 δεν πάτησε άνθρωπος στη Σελήνη, προσπαθώντας μάλιστα να πείσει και τη συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά «All’s Fair», Σάρα Πόλσον, να αρχίσει να αμφισβητεί κι εκείνη το ιστορικό γεγονός.
«Σου στέλνω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν (τον δεύτερο άνθρωπο που πάτησε στη Σελήνη) και τον άλλον...», είπε η Καρντάσιαν στην Πόλσον κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στα γυρίσματα, αναφερόμενη στον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ. «Ναι, στείλ’ τα», απάντησε η Μπαζ Πόλσον, την ώρα που η Κιμ Καρντάσιαν της έδειχνε ένα από τα παραδείγματα που της έστελνε.
«Αυτή η κοπέλα τον ρωτά: “Ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή;” Και ο Όλντριν απαντά: “Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη”», ανέφερε η τηλεπερσόνα, υποστηρίζοντας ότι ο αστροναύτης «γέρασε» και κάνει σχετικές δηλώσεις. «Οπότε νομίζω πως δεν συνέβη», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Πρόσφατα, η τηλεπερσόνα υποστήριξε σε επεισόδιο του «The Kardashians» ότι η προσελήνωση του 1969 ήταν «ψεύτικη» και πως δεν συνέβη ποτέ. Από τη μεριά της, η Κλόε Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι «φταίει» που η Κιμ προχώρησε στη σχετική τοποθέτηση.
«Δεν πιστεύω ότι συνέβγη η προσελήνωση», είπε η Κλόε Καρντάσιαν στο «People» και πρόσθεσε: «Είναι πολύ αμφιλεγόμενο θέμα και νιώθω άσχημα, γιατί νομίζω ότι ξεσήκωσα την Κιμ και της έχω δημιουργήσει πολλά προβλήματα».
Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί δεν πείθεται σχετικά με την ιστορική αποστολή «Απόλλων 11» και τον πρώτο άνθρωπο, τον Αμερικανό αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ που πάτησε στις 21 Ιουλίου 1969 το πόδι του στο φεγγάρι.
«Δεν νομίζω ότι συνέβη. Νομίζω ότι εγώ και ο αδερφός μου της δώσαμε πολλές πληροφορίες. Δεν ξέρω, νιώθω άσχημα γι’ αυτό, αλλά θα υπερασπιστώ αυτή τη θέση μέχρι τέλους» δήλωσε η Κλόε και ανέφερε ότι ασχολείται και με άλλες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά συνήθως τις κρατά για τον εαυτό της.
«Δεν περιμένω από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι η προσελήνωση ήταν σκηνοθετημένη, γιατί αν παραδεχτούν ότι αυτό δεν συνέβη… Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από πράγματα που μπορείς να εξετάσεις, και μερικά είναι πολύ τρομακτικά για να τα συζητήσεις δημόσια, επειδή δεν θέλεις να θυμώσει κανείς μαζί σου» ισχυρίστηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της.
Η Καρντάσιαν εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι το 1969 δεν πάτησε άνθρωπος στη Σελήνη, προσπαθώντας μάλιστα να πείσει και τη συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά «All’s Fair», Σάρα Πόλσον, να αρχίσει να αμφισβητεί κι εκείνη το ιστορικό γεγονός.
«Σου στέλνω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν (τον δεύτερο άνθρωπο που πάτησε στη Σελήνη) και τον άλλον...», είπε η Καρντάσιαν στην Πόλσον κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στα γυρίσματα, αναφερόμενη στον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ. «Ναι, στείλ’ τα», απάντησε η Μπαζ Πόλσον, την ώρα που η Κιμ Καρντάσιαν της έδειχνε ένα από τα παραδείγματα που της έστελνε.
«Αυτή η κοπέλα τον ρωτά: “Ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή;” Και ο Όλντριν απαντά: “Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη”», ανέφερε η τηλεπερσόνα, υποστηρίζοντας ότι ο αστροναύτης «γέρασε» και κάνει σχετικές δηλώσεις. «Οπότε νομίζω πως δεν συνέβη», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα
Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία
Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Δείτε βίντεο
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία
Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Δείτε βίντεο
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα