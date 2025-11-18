Βρισηίδα Ανδριώτου: Δεν είναι εύκολο να βγάζεις τίμια τα λεφτά σου, κάνω τρεις δουλειές
Το μόντελινγκ έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα και είπα να ασχοληθώ και με κάτι άλλο, πρόσθεσε
Σε τρεις διαφορετικές δουλειές εργάζεται αυτή την περίοδο η Βρισηίδα Ανδριώτου για να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Η πρώην παίκτρια του Survivor εξήγησε πως το μόντελινγκ στην Ελλάδα «έχει πεθάνει», γι’ αυτό και αποφάσισε να ασχοληθεί με πράγματα που της αρέσουν και μπορούν να της αποφέρουν εισόδημα.
Όπως αποκάλυψε, παίζει στο θέατρο, δουλεύει στην υποδοχή στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης και παράλληλα διατηρεί τη δική της επιχείρηση με τσάντες. Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, η Βρισηίδα Ανδριώτου δήλωσε: «Το μόντελινγκ έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα και είπα να ασχοληθώ και με κάτι άλλο που μου αρέσει».
Παρά τις απαιτήσεις του ωραρίου, λέει πως της αρέσει να δουλεύει και δεν νιώθει άβολα με το βλέμμα των άλλων: «Με κοιτάζουν περίεργα στο νυχτερινό κέντρο, αλλά δεν με αφορά. Το εισόδημά μου το παίρνω. Όσο μπορώ να τρέχω, το κάνω».
Η ίδια δεν κρύβει ότι έχει περάσει δύσκολα οικονομικά. «Πάρα πολλές φορές ζορίστηκα. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις στην Αθήνα αν βγάζεις τίμια τα λεφτά σου. Αλλά έχω μάθει να μην τα παρατάω ποτέ», τόνισε. Τέλος, πρόσθεσε για τις νέες κοπέλες: «Να σπουδάζουν και να είναι ανεξάρτητες».
«Δουλεύω υποδοχή στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης. Είναι μια δουλειά που μου αρέσει και την κάνω, είναι ένα έξτρα εισόδημα που έχω στην τσέπη μου, γιατί όχι; Εφόσον έχω την αντοχή και είμαι στην ηλικία να το κάνω. Τα ΠΣΚ μου είναι γεμάτο με το θέατρο και την υποδοχή. Θα έκανα και κάτι άλλο, ίσως babysitting», είπε.
