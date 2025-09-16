Η Βρισηίδα Ανδριώτου αποκάλυψε ότι χώρισε με τον σύντροφό της: Είχαμε άλλα θέλω και τώρα είμαι ελεύθερη
Η Βρισηίδα Ανδριώτου αποκάλυψε ότι χώρισε με τον σύντροφό της: Είχαμε άλλα θέλω και τώρα είμαι ελεύθερη
Η πρώην παίκτρια του «Survivor» χώρισε από τον άντρα που είχε σχέση μετά τον Σπύρο Μαρτίκα
Μία εξέλιξη για την προσωπική της ζωή έκανε γνωστή η Βρισηίδα Ανδριώτου, δηλώνοντας πως χώρισε από τον σύντροφο που είχε σχέση μετά τον Σπύρο Μαρτίκα.
Η πρώην παίκτρια του «Survivor» ανακοίνωσε τον χωρισμό της μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» και προβλήθηκαν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, με την ίδια να δηλώνει πως διαφορετικοί στόχοι ήταν ο λόγος, που έληξε η πρόσφατη σχέση της.
«Είμαι καλά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν έχω σχέση. Είμαι απλά καλά. Είχα σχέση αλλά, είχαμε άλλα θέλω και τώρα είμαι καλά μόνη μου, είμαι ελεύθερη» είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου.
Δείτε το βίντεο
Μετά τον χωρισμό της από τον Σπύρο Μαρτίκα, με τον οποίο γνωρίστηκε στο «Survivor» και αποτέλεσαν ζευγάρι μετά το ριάλιτι, η πρώην παίκτρια έχει φτιάξει ξανά την προσωπική της ζωή και μάλιστα το καλοκαίρι μιλούσε δημόσια για τον τότε σύντροφό της.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει τον Ιούλιο στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» είχε πει για την απόφασή της να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας: «Πάντα κρατούσα μακριά από τη δημοσιότητα τη σχέση μου, μόνο με τον Σπύρο είχε βγει παραέξω, γιατί ήταν από το "Survivor" που μας ήξεραν και τους δύο. Γενικότερα, πάντα κρατάω τη σχέση μου και την προσωπική μου ζωή εκτός από τα social media».
Η πρώην παίκτρια του «Survivor» ανακοίνωσε τον χωρισμό της μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» και προβλήθηκαν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, με την ίδια να δηλώνει πως διαφορετικοί στόχοι ήταν ο λόγος, που έληξε η πρόσφατη σχέση της.
«Είμαι καλά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν έχω σχέση. Είμαι απλά καλά. Είχα σχέση αλλά, είχαμε άλλα θέλω και τώρα είμαι καλά μόνη μου, είμαι ελεύθερη» είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου.
Δείτε το βίντεο
Μετά τον χωρισμό της από τον Σπύρο Μαρτίκα, με τον οποίο γνωρίστηκε στο «Survivor» και αποτέλεσαν ζευγάρι μετά το ριάλιτι, η πρώην παίκτρια έχει φτιάξει ξανά την προσωπική της ζωή και μάλιστα το καλοκαίρι μιλούσε δημόσια για τον τότε σύντροφό της.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει τον Ιούλιο στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» είχε πει για την απόφασή της να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας: «Πάντα κρατούσα μακριά από τη δημοσιότητα τη σχέση μου, μόνο με τον Σπύρο είχε βγει παραέξω, γιατί ήταν από το "Survivor" που μας ήξεραν και τους δύο. Γενικότερα, πάντα κρατάω τη σχέση μου και την προσωπική μου ζωή εκτός από τα social media».
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα