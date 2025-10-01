Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Η Βρισηίδα Ανδριώτου θα παίξει σε θεατρική παράσταση: Ο Σπύρος Μαρτίκας ήταν από τα πρώτα άτομα που το είπα
Έκανα ένα κάστινγκ και πήρα τον ρόλο, δεν θα με ενοχλούσε μια αρνητική κριτική, έχω συνηθίσει, δήλωσε η πρώην παίκτρια του «Survivor»
Τη συμμετοχή της σε θεατρική παράσταση ανακοίνωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου, αναφέροντας πως ο πρώην σύντροφός της, Σπύρος Μαρτίκας ήταν από τα πρώτα άτομα, που ενημέρωσε, για το νέο επαγγελματικό της βήμα.
Η πρώην παίκτρια του «Survivor», που θα παίξει στην παράσταση «Τα μοντέλα της συμφοράς» του Ιάκωβου Μυλωνά έκανε δηλώσεις στο «Super Κατερίνα» για τη νέα της αυτή εμπειρία.
Μιλώντας για το έργο και τον ρόλο της, εξήγησε ότι πρόκειται για μια κωμωδία με χορό και τραγούδι, που υμνεί τη γυναικεία φιλία. Η ίδια τόνισε ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, καθώς παρακολούθησε μαθήματα θεάτρου πριν από την πανδημία και αργότερα συμμετείχε σε σεμινάρια στη σχολή του Ιάκωβου Μυλωνά.
«Είναι ένας ύμνος στη γυναικεία φιλία και στα όνειρα της αθωότητας, ο Ιάκωβος Μυλωνάς το έχει γράψει και είναι κωμωδία, έχει πολύ χορό και τραγούδι. Έχω δεχτεί πάρα πολύ κριτική οπότε δεν με αφορά τι θα μου πουν, παρ' όλα αυτά θα ενημερώσω ότι πριν τον κορονοϊό έκανα μαθήματα στη Σχολή Θεάτρου και μετά το "Survivor", έχω παρακολουθήσει μαθήματα και σεμινάρια εδώ στη σχολή του Ιάκωβου και γι’ αυτό με επέλεξε και για τον ρόλο.
Έκανα ένα κάστινγκ και το πήρα. Δεν θα με ενοχλούσε μια αρνητική κριτική, έχω συνηθίσει τις κριτικές λόγω της ενασχόλησής μου με τα social media και εκθέτω τον εαυτό μου από πολύ μικρή. Εφόσον με επέλεξε ο σκηνοθέτης και τα κορίτσια, που είναι συμπρωταγωνίστριες μου, με εμπιστεύονται και με δέχτηκαν και έχουν πει τόσο καλά λόγια για εμένα, τι να πω για τους άλλους, που δεν ξέρουν από θέατρο; Ή από ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν μια κακία; Τίποτα, δεν με αφορά», είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Σπύρο Μαρτίκα μετά τον χωρισμό τους, καθώς παραδέχτηκε ότι ήταν από τα πρώτα άτομα, που εκμυστηρεύτηκε το νέο επαγγελματικό της βήμα, μετά τους γονείς της: «Στη μαμά μου και στον μπαμπά μου το είπα πρώτα και μετά στον Σπύρο το είπα. Η σχέση μας δεν έχει αλλάξει, με τον Σπύρο έχουμε μια πολύ καλή φιλία, έχουμε κρατήσει μια πολύ καλή σχέση, και δεν χρειάζεται να τον καλέσω, έχει προσκληθεί μόνος του. Μου είπε ότι θα είναι σίγουρα στην πρεμιέρα με λουλούδια».
