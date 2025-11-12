Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ αποκάλυψε ότι σταμάτησε να τρώει κρέας μετά τη συμμετοχή του στο «Wicked»

Τις διατροφικές του συνήθειες αποφάσισε να αλλάξει ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ

μετά τη συμμετοχή του στην ταινία « Wicked ».

Μιλώντας στην εκπομπή This Morning, ο 73χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι επηρεάστηκε τόσο πολύ από τα θέματα του φιλμ σχετικά με την κακοποίηση ζώων που σταμάτησε να καταναλώνει κρέας και έγινε pescatarian.

«Η συνεργασία με τον Τζον Τσου (σκηνοθέτη της ταινίας) είναι καταπληκτική», είπε αρχικά. «Με άλλαξε. Ξέρετε, μετά από αυτή την ταινία, όταν μιλήσαμε για την κακοποίηση των ζώων, σταμάτησα να τρώω κρέας και πουλερικά», αποκάλυψε.

«Χρειαζόμαστε έναν κόσμο που να λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους στη Γη —και για κάθε πλάσμα επίσης», πρόσθεσε στη συνέχεια.



Τόσο η Αριάνα Γκράντε όσο και η Σίνθια Ερίβο που πρωταγωνιστούν στο «Wicked» και στο σίκουέλ του είναι vegan από το 2013. H «μεταστροφή» ηθοποιών στη χορτοφαγία κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων δεν είναι ασυνήθιστες.





Ο Τζέιμς Κρόμγουελ, ακτιβιστής πλέον υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, σταμάτησε να καταναλώνει ζωικά προϊόντα τη δεύτερη μέρα των γυρισμάτων της ταινίας «Babe» του Τζορτζ Μίλερ το 1995. «Έκανα διάλειμμα για μεσημεριανό πριν από όλους. Όλα τα ζώα με τα οποία είχα δουλέψει το πρωί ήταν πάνω στο τραπέζι, κομμένα, φρικασέ, ψητά. Τότε αποφάσισα να γίνω βίγκαν», έχει πει.



Αρκετοί ηθοποιοί έχουν αποδώσει στον Γούντι Χάρελσον το ότι τους ενέπνευσε να γίνουν vegan — η Σέιντι Σινκ στα γυρίσματα του «The Glass Castle», η Θάντιγουε Νιούτον στο «Solo: A Star Wars Story» και ο Λίαμ Χέμσγουορθ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Hunger Games».



Ανάμεσα στους γνωστούς ηθοποιούς που έχουν ακολουθήσει τη vegan διατρφοή περιλαμβάνονται επίσης οι Νάταλι Πόρτμαν, Τζέσικα Τσάστεϊν, Μπραντ Πιτ, Τόμπι Μαγκουάιρ και Ζεντάγια.



Από την άλλη, ο Χοακίν Φίνιξ το 2020 αξιοποίησε την ομιλία του στα Όσκαρ, όταν κέρδισε το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου, για να καλέσει σε τερματισμό της βιομηχανίας γαλακτοπαραγωγής.





Φωτογραφία: Shutterstock