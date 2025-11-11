Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αρνείται ότι έχει «πειράξει» το πρόσωπό της: «Φτάνει πια», απάντησε το μοντέλο
Έχετε δει να ντρέπομαι γενικά να πω ποτέ αν έχω κάνει κάτι; αναρωτήθηκε η πρώην παίκτρια του GNTM
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ξέσπασε μετά από σχόλιο που δέχτηκε στα social media για την εικόνα της με αφορμή ένα βίντεο που δημοσίευσε. Διαδικτυακός ακόλουθος του μοντέλου και πρώην παίκτριας του GNTM επισήμανε ότι το πρόσωπό της φαίνεται πρησμένο, με εκείνη να δίνει τη δική της απάντηση.
Συγκεκριμένα, ζήτησε από τον κόσμο να σταματήσει να ασχολείται με την εμφάνισή της. Όπως τόνισε, είναι λογικό να έχουν γίνει αλλαγές στο σώμα της και το πρόσωπό της, από τότε που τη γνώρισε το τηλεοπτικό κοινό. Άλλωστε, αν έκανε κάποια παρέμβαση, δεν θα ντρεπόταν να το παραδεχτεί.
«Γιατί είναι πρησμένη;» ήταν το σχόλιο που έγινε για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία δεν το άφησε να περάσει αναπάντητο. «Φτάνει με αυτό. Έχετε δει να ντρέπομαι γενικά να πω ποτέ αν έχω κάνει κάτι; Με γνωρίσατε στο GNTM 49 κιλά 20 χρονών και είμαι 29 και 56 κιλά. Αν κάτι δε θα πείραζα ποτέ είναι τα μάγουλά μου, μιας και όλοι στην οικογένειά μου τα έχουμε ως έντονο χαρακτηριστικό», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στιγμιότυπο από το βίντεο που προκάλεσε το σχόλιο
Δείτε το σχόλιο που δέχτηκε και την απάντησή της
