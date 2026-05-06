Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Την Παρασκευή το Game 4 στο T-Center
Η Βαλένθια μείωσε σε 2-1 τη σειρά με τον Παναθηναϊκό και την Παρασκευή (21:15) οι δύο ομάδες θα συγκρουστούν εκ νέου
H Βαλένθια επικράτησε 91-87 του Παναθηναϊκού στο T-Center Athens και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των προημιτελικών της Euroleague.
'Έτσι οι δύο ομάδες θα δώσουν και 4ο παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού την Παρασκευή (21:15). Εάν οι πράσινοι κερδίσουν προκρίνονται με 3-1 νίκες στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5).
Εάν η Βαλένθια κάνει και 2ο διπλό στην έδρα του ΠΑΟ η σειρά θα οδηγηθεί σε 5ο ματς (12 ή 13/5) στην Ισπανία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
