Ανακάλυψαν εντυπωσιακό ψηφιδωτό με την αρχαιοελληνική λέξη «ΤΡΥΦΗ» στο Τοκάτ της Τουρκίας - Εκεί που ο Ιούλιος Καίσαρας είπε το διάσημο «veni, vidi, vici»
Η αρχαιοελληνική λέξη «Τρύφη» σημαίνει πολυτέλεια, αφθονία
Μία εντυπωσιακή ανακάλυψη πραγματοποίησαν σήμερα (6/5) αρχαιολόγοι στην αρχαία πόλη Ζίλε, σημερινή Τοκάτ στην Τουρκία, καθώς έντοπισαν ένα ψηφιδωτό που χρονολογείται πριν από 1800 χρόνια.
Πάνω στο ψηφιδωτό αναγράφεται η αρχαιοελληνική λέξη «Τρύφη» σημαίνει «πολυτέλεια και αφθονία».
Εκεί λέγεται πως ο Ιούλιος Καίσαρας ξεστόμισε το διάσημο ρητό: «veni, vidi, vici» («ήρθα, είδα, νίκησα»).
Tokat'ta bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazıda bulunan 1800 yıllık mozaik, kurtarma kazısıyla gün yüzüne çıkarıldı.— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 5, 2026
• Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim.' dediği şehirde bulunan mozaiğin üzerinde, Antik Yunanca 'lüks ve bolluk' anlamına gelen 'ΤΡΥΦΗ' yazıyor. pic.twitter.com/mleC33Sa3S
Tokat’ta bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla ortaya çıkan Roma Dönemi'ne ait figürlü mozaikler için kurtarma kazıları yapılıyor.— BPT (@bpthaber) May 5, 2026
Antik Yunanca “ΤΡΥΦΗ” (lüks ve bolluk) yazılı mozaiğin işçiliğiyle Zeugma’daki “Çingene Kızı”na benzetildiği belirtildi.pic.twitter.com/wpRplwdYei
