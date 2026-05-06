Σε ρυθμό ράλι η Wall Street καθώς ΗΠΑ-Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία: Δεύτερο σερί ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Σε ρυθμό ράλι η Wall Street καθώς ΗΠΑ-Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία: Δεύτερο σερί ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Οι προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών αναζωπύρωσε το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών - Νέα κάμψη για τις αποδόσεις των ομολόγων - Σε ρόλο πρωταγωνιστή οι μετοχές τεχνολογίας, μικροτσίπ και ΑΙ
Η Wall Street εκτινάχθηκε σε νέα υψηλά στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με ώθηση από τη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου και τις ανανεωμένες ελπίδες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε περαιτέρω από το άλμα της Advanced Micro Devices μετά τα θετικά αποτελέσματά που ανακοίνωσε, αναζωπυρώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές και κυρίως τις εταιρείες μικροτσίπ.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 612 μονάδες ή 1,24% στις 49.910. Ο S&P 500 ανέβηκε για πρώτη φορά πάνω από το όριο των 7.300 μονάδων, στις 7.365, με κέρδη ύψους 1,46% και ο Nasdaq έκανε ισχυρό άλμα ύψους 2,03% αγγίζοντας τις 25.838 μονάδες.
Με την επίδοση αυτή, οι S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά ρεκόρ και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση!
Στην αγορά ομολόγων, η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις συνεχίστηκε καθώς υποχώρησαν τα στοιχήματα για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, με το 10ετές να πέφτει κατά έξι μονάδες στο 4,35% και το 2ετές να προσγειώνεται στο 3,86%.
Κομβικός παράγοντας για τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές διεθνώς στάθηκαν φυσικά τα καλά μαντάτα από το διπλωματικό πεδίο της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε νέα πρόταση συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν δέκα εβδομάδες. Η Ουάσιγκτον παρουσίασε μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού στα λιμάνια.
Μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει πάγωμα του πυρηνικού εμπλουτισμού από το Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ θα δεσμευθούν να άρουν κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Παράλληλα, θα αρθούν οι περιορισμοί στα Στενά του Ορμούζ ώστε να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα.
Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι η πρόταση αποτελεί σχέδιο 14 σημείων και προβλέπει περίοδο ενός μήνα για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει μέσω του Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει «πολύ καλές πιθανότητες να τελειώσει» και ότι είναι «πιθανό» αυτό να συμβεί πριν από το ταξίδι του στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με συνέντευξή του στο PBS News Hour. Παράλληλα, ωστόσο, απείλησε ότι «αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και δυστυχώς θα είναι πολύ πιο έντονοι από πριν».
Την ίδια ώρα προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας φαίνεται πως εργάζεται και το Πεκίνο, με στόχο την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το ταξίδι του Ιρανού ΥΠΕΞ στο Πεκίνο και οι επαφές του με την κινεζική ηγεσία επικεντρώθηκαν στις παρασκηνιακές συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας, με το Πεκίνο να αναλαμβάνει ρόλο ειρηνοποιού μετά και από σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου. Αμερικανοί αξιωματούχοι φαίνεται να ζήτησαν από το Πεκίνο να εκμεταλλευτεί την καλή του σχέση με την Τεχεράνη για να πιέσει το Ιράν να αποδεχτεί τη συμφωνία, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
«Παραμένουμε σε τροχιά αποκλιμάκωσης», σχολίασε ο Μάικλ Μπράουν της Pepperstone. «Παρότι η διαδρομή είναι ξεκάθαρα δύσκολη, όσο παραμένουμε σε αυτή και η κατεύθυνση συνεχίζει να είναι πιο αισιόδοξη, η διάθεση για ρίσκο θα συνεχίσει να στηρίζεται».
Ήδη οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, με πτώση άνω του 7%, με το Brent συμβολαίων Ιουλίου να «κλείνει» στα 101,27 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να πέφτει στα 95,08 δολάρια.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενόψει της έκθεσης για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ (Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις αύξησαν τις προσλήψεις τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έκθεση ADP, και μάλιστα με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από δώδεκα μήνες, προσφέροντας νέα ένδειξη σταθεροποίησης της αγοράς εργασίας.
Η καλή εικόνα της αγοράς εργασίας σε ένα διάστημα υψηλού πληθωρισμού, φαίνεται πως θα αναγκάσει τη Fed να επικεντρώσει και πάλι την προσοχή της στην πίεση που ασκείται στις τιμές.
Ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, δήλωσε ότι υπάρχει αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας και της νομισματικής πολιτικής, εκτιμώντας όμως ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό αυξάνονται περισσότερο από εκείνους για την απασχόληση.
Αντιστοίχως, ο επικεφαλής της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει βιαστική μείωση επιτοκίων εξαιτίας της αυξημένης παραγωγικότητας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις.
Σε επίπεδο εταιρειών, η Advanced Micro Devices σημείωσε ισχυρή άνοδο άνω του 17% μετά τη βελτίωση των προβλέψεων πωλήσεων χάρη στις αυξημένες δαπάνες για data centers AI. Αναλόγως κι άλλες μετοχές του κλάδου των ημιαγγών ακολούθησαν δυναμικά, με την Arm Holdings να ενισχύεται κατά 14% και τη Lam Research κατά 7,3%.
Κέρδη άνω του 5% και για τη Nvidia, η οποία απέκτησε δικαιώματα μετοχών αξίας 500 εκατ. δολαρίων στην Corning, στο πλαίσιο συνεργασίας για την επέκταση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Η Super Micro Computer ενισχύθηκε μετά τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και τις θετικές προβλέψεις κερδοφορίας, ενώ η Walt Disney ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων της Wall Street χάρη στην αυξημένη κερδοφορία της streaming πλατφόρμας, τις νέες ταινίες Avatar και Zootopia και την αυξημένη καταναλωτική δαπάνη στα ξενοδοχεία και τις κρουαζιέρες της.
Παρά το ισχυρό ράλι της αγοράς, υπήρξαν και ορισμένες ηχηρές απώλειες σε μετοχές που πιέστηκαν είτε λόγω ανησυχιών για την πορεία των κερδών είτε λόγω ειδικών επιχειρηματικών εξελίξεων.
Ανάμεσα τους η Equinor, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη μετά τα αποτελέσματα τριμήνου και την πτώση των τιμών πετρελαίου, που περιόρισε τις προσδοκίες για περαιτέρω ενεργειακά υπερκέρδη και η Palantir Technologies, που επηρεάστηκε από ανησυχίες για αυξανόμενο ανταγωνισμό στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Πτωτικά κινήθηκαν και οι πετρελαϊκές εταιρείες, υπό την πίεση της σημαντικής πτώσης των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού.
Πηγή: Newmoney.gr
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 612 μονάδες ή 1,24% στις 49.910. Ο S&P 500 ανέβηκε για πρώτη φορά πάνω από το όριο των 7.300 μονάδων, στις 7.365, με κέρδη ύψους 1,46% και ο Nasdaq έκανε ισχυρό άλμα ύψους 2,03% αγγίζοντας τις 25.838 μονάδες.
Με την επίδοση αυτή, οι S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά ρεκόρ και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση!
Στην αγορά ομολόγων, η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις συνεχίστηκε καθώς υποχώρησαν τα στοιχήματα για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, με το 10ετές να πέφτει κατά έξι μονάδες στο 4,35% και το 2ετές να προσγειώνεται στο 3,86%.
Κομβικός παράγοντας για τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές διεθνώς στάθηκαν φυσικά τα καλά μαντάτα από το διπλωματικό πεδίο της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε νέα πρόταση συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν δέκα εβδομάδες. Η Ουάσιγκτον παρουσίασε μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού στα λιμάνια.
Μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει πάγωμα του πυρηνικού εμπλουτισμού από το Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ θα δεσμευθούν να άρουν κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Παράλληλα, θα αρθούν οι περιορισμοί στα Στενά του Ορμούζ ώστε να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα.
Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι η πρόταση αποτελεί σχέδιο 14 σημείων και προβλέπει περίοδο ενός μήνα για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει μέσω του Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει «πολύ καλές πιθανότητες να τελειώσει» και ότι είναι «πιθανό» αυτό να συμβεί πριν από το ταξίδι του στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με συνέντευξή του στο PBS News Hour. Παράλληλα, ωστόσο, απείλησε ότι «αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και δυστυχώς θα είναι πολύ πιο έντονοι από πριν».
Την ίδια ώρα προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας φαίνεται πως εργάζεται και το Πεκίνο, με στόχο την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το ταξίδι του Ιρανού ΥΠΕΞ στο Πεκίνο και οι επαφές του με την κινεζική ηγεσία επικεντρώθηκαν στις παρασκηνιακές συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας, με το Πεκίνο να αναλαμβάνει ρόλο ειρηνοποιού μετά και από σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου. Αμερικανοί αξιωματούχοι φαίνεται να ζήτησαν από το Πεκίνο να εκμεταλλευτεί την καλή του σχέση με την Τεχεράνη για να πιέσει το Ιράν να αποδεχτεί τη συμφωνία, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
«Παραμένουμε σε τροχιά αποκλιμάκωσης», σχολίασε ο Μάικλ Μπράουν της Pepperstone. «Παρότι η διαδρομή είναι ξεκάθαρα δύσκολη, όσο παραμένουμε σε αυτή και η κατεύθυνση συνεχίζει να είναι πιο αισιόδοξη, η διάθεση για ρίσκο θα συνεχίσει να στηρίζεται».
Ήδη οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, με πτώση άνω του 7%, με το Brent συμβολαίων Ιουλίου να «κλείνει» στα 101,27 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να πέφτει στα 95,08 δολάρια.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενόψει της έκθεσης για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ (Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις αύξησαν τις προσλήψεις τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έκθεση ADP, και μάλιστα με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από δώδεκα μήνες, προσφέροντας νέα ένδειξη σταθεροποίησης της αγοράς εργασίας.
Η καλή εικόνα της αγοράς εργασίας σε ένα διάστημα υψηλού πληθωρισμού, φαίνεται πως θα αναγκάσει τη Fed να επικεντρώσει και πάλι την προσοχή της στην πίεση που ασκείται στις τιμές.
Ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, δήλωσε ότι υπάρχει αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας και της νομισματικής πολιτικής, εκτιμώντας όμως ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό αυξάνονται περισσότερο από εκείνους για την απασχόληση.
Αντιστοίχως, ο επικεφαλής της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει βιαστική μείωση επιτοκίων εξαιτίας της αυξημένης παραγωγικότητας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις.
Σε επίπεδο εταιρειών, η Advanced Micro Devices σημείωσε ισχυρή άνοδο άνω του 17% μετά τη βελτίωση των προβλέψεων πωλήσεων χάρη στις αυξημένες δαπάνες για data centers AI. Αναλόγως κι άλλες μετοχές του κλάδου των ημιαγγών ακολούθησαν δυναμικά, με την Arm Holdings να ενισχύεται κατά 14% και τη Lam Research κατά 7,3%.
Κέρδη άνω του 5% και για τη Nvidia, η οποία απέκτησε δικαιώματα μετοχών αξίας 500 εκατ. δολαρίων στην Corning, στο πλαίσιο συνεργασίας για την επέκταση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Η Super Micro Computer ενισχύθηκε μετά τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και τις θετικές προβλέψεις κερδοφορίας, ενώ η Walt Disney ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων της Wall Street χάρη στην αυξημένη κερδοφορία της streaming πλατφόρμας, τις νέες ταινίες Avatar και Zootopia και την αυξημένη καταναλωτική δαπάνη στα ξενοδοχεία και τις κρουαζιέρες της.
Παρά το ισχυρό ράλι της αγοράς, υπήρξαν και ορισμένες ηχηρές απώλειες σε μετοχές που πιέστηκαν είτε λόγω ανησυχιών για την πορεία των κερδών είτε λόγω ειδικών επιχειρηματικών εξελίξεων.
Ανάμεσα τους η Equinor, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη μετά τα αποτελέσματα τριμήνου και την πτώση των τιμών πετρελαίου, που περιόρισε τις προσδοκίες για περαιτέρω ενεργειακά υπερκέρδη και η Palantir Technologies, που επηρεάστηκε από ανησυχίες για αυξανόμενο ανταγωνισμό στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Πτωτικά κινήθηκαν και οι πετρελαϊκές εταιρείες, υπό την πίεση της σημαντικής πτώσης των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα