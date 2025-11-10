Γιάννης Στάνκογλου: Είναι δική μου επιλογή να είμαι ελεύθερος, περνώ πολύ όμορφα
Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους και είναι ωραία, μοιράστηκε ο ηθοποιός
Στην απόφαση του να μην προχωρήσει σε κάποια σχέση μετά το διαζύγιό του με την Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν αναφέρθηκε ο Γιάννης Στάνκογλου. Ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει επιλέξει συνειδητά να μην έχει μία σύντροφο στο πλευρό του, με τον ίδιο να απολαμβάνει τη ζωή του, όπως έχει διαμορφωθεί.
«Το να είμαι ελεύθερος είναι δική μου επιλογή. Κοντεύω πενταετία. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους κι είναι ωραία. 'Εχω ένα σπίτι και μπορώ να μαγειρεύω, να βλέπω ταινία. Περνώ πολύ όμορφα και γενικά έχω πολλή χαρά για τη ζωή», μοιράστηκε ο Γιάννης Στάνκογλου στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος, το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός επισήμανε ότι πλέον φροντίζει περισσότερο τον εαυτό του, κάνοντας γυμναστική όσο πιο συχνά μπορεί και έχοντας περιορίσει την ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνει. «Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο από ότι τον πρόσεχα πριν 5 χρόνια. Γυμνάζομαι στο σπίτι όσο μπορώ. Τρώω σωστά. Έχω χαλαρώσει με το ποτό. Χτύπα ξύλο. Περνώ πολύ όμορφα 3,5 ημέρες με τα παιδιά μου. Αλλάζει το μέσα μου. Από εκεί και πέρα το να έχεις μια καλή παρέα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς ξανά», εξομολογήθηκε.
Αναφερόμενος στην πρώην γυναίκα του, ο Γιάννης Στάνκογλου εξήγησε ότι μεγαλώνουν τα παιδιά τους με συνεπιμέλεια. Αυτό ήταν κάτι που, όπως ανέφερε, ζήτησε ότι από την πρώτη στιγμή που αποφάσισαν ότι θα χωρίσουν. «Έχω συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου. Θα έρθουν Σάββατο βράδυ στο σπίτι τα παιδιά και θα φύγουν Τρίτη βράδυ. Το ζήτησα από την πρώτη μέρα, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς, γιατί θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ένας άλλος Γιάννης. Τα παιδιά το πήραν πολύ ήπια, έχει να κάνει και με το πώς τους το εξηγήσαμε. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις με τη μαμά», τόνισε.
