Τι δήλωνε ο Χάρμπορ για τους νεότερους συμπρωταγωνιστές του στο «Stranger Things» πριν κατηγορηθεί από την Μπόμπι Μπράουν για παρενόχληση και εκφοβισμό
Η ηθοποιός κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα για bullying στα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν της σειράς
Λίγες εβδομάδες προτού η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορήσει τον Ντέιβιντ Χάρμπορ για παρενόχληση και εκφοβισμό στα γυρίσματα της σειράς «Stranger Things», ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τις συμβουλές που δίνει στους νεότερους συμπρωταγωνιστές του για την καριέρα τους.
Αν και ο ηθοποιός παρουσιαζόταν υποστηρικτικός με τους νεότερους συναδέλφους του, η σχέση του με την Μπόμπι Μπράουν φαίνεται να έχει περάσει από μια δύσκολη φάση, αφού η ηθοποιός κατηγόρησε τον Χάρμπορ για άσχημη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς, ζητώντας να εξετάσουν την καταγγελία της.
Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στο «Esquire Spain», όπου μίλησε για τη σχέση του με τους νεότερους ηθοποιούς του «Stranger Things». Όπως εξήγησε, προσπαθεί να τους καθοδηγεί, δίνοντάς τους συμβουλές που επικεντρώνονται στην τέχνη και το πάθος για την αφήγηση ιστοριών. «Ένα από τα πραγματικά σημεία που με βοηθάει σε αυτή τη δουλειά είναι η τέχνη του τι κάνεις», είπε, ενθαρρύνοντας τους συμπρωταγωνιστές του να επικεντρωθούν στην τέχνη τους, αντί να αφήνονται να επηρεάζονται από τη φήμη και τις «ταμπέλες».
Ο Χάρμπορ ανέφερε πως η νεανική φήμη μπορεί να είναι πολύ συναρπαστική, αλλά ενθάρρυνε τους νέους συμπρωταγωνιστές του να επικεντρωθούν στην τέχνη τους. «Θα ήθελα να δω τον Γκέιτεν Ματαράτσο να παίζει τον Βασιλιά Ληρ όταν θα είναι 70 ετών, θα ήθελα να δω τέτοιες καριέρες από αυτούς», πρόσθεσε ο Χάρμπορ.
Οι καταγγελίες της Μίλι ήρθαν στην επιφάνεια έπειτα από έναν εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ξένα μέσα, υπήρξαν αρκετές σελίδες κατηγοριών για τη συμπεριφορά του Χάρμπορ, με αποτέλεσμα να υπάρχει προσωπικός εκπρόσωπος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι καταγγελίες της ηθοποιού δεν σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε σε περαιτέρω εξετάσεις του θέματος από την παραγωγή.
Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση ή να επιβεβαιώσει την ύπαρξη έρευνας, ωστόσο κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν πως ο κολοσσός του streaming είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την προσοχή του κοινού στο μεγάλο φινάλε της σειράς και όχι στις παρασκηνιακές εντάσεις. «Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε εκπρόσωπος του Netflix και «τίποτα δεν θα επισκιάσει αυτό — ούτε η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή».
Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται να προβληθεί μέσα στον Νοέμβριο, ενώ το δεύτερο θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα. Το τελικό επεισόδιο θα προβληθεί ταυτόχρονα στους κινηματογράφους και στο Netflix στις 31 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
'Millie Bobby Brown filed a harassment and bullying claim before they started shooting the last season. There were pages and pages of accusations.' We reveal the latest bombshell claims facing Lily Allen's estranged husband David Harbour https://t.co/2Fu7Fv7O1o— Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 1, 2025
