Η Κέλι Όσμπορν μοιράστηκε φωτογραφίες του Όζι με τον γιο της
Η κόρη του θρύλου της heavy metal δημοσίευσε μερικά τρυφερά στιγμιότυπα με αφορμή τα τρίτα γενέθλια του παιδιού της
Φωτογραφίες με τον πατέρα της, Όζι, και τον γιο της ανάρτησε στα social media η Κέλι Όσμπορν με αφορμή τα τρίτα γενέθλια του παιδιού της.
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η κόρη του θρύλου της heavy metal, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια τον περασμένο Ιούλιο, αποτυπώνονται τρυφερές στιγμές που είχε μοιραστεί εκείνος με τον εγγονό του. Ο Όζι Όσμπορν φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο της Κέλι Όσμπορν ή να κολυμπάει στην πισίνα, κρατώντας τον στα χέρια του.
«Χρόνια πολλά, μικρέ μου άγγελε. Ξέρω πως ο μπαμπάς μου σε κοιτάζει από ψηλά, τόσο περήφανος για το υπέροχο αγόρι που γίνεσαι», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
