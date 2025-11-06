Η Κέλι Όσμπορν μοιράστηκε φωτογραφίες του Όζι με τον γιο της
Όζι Όσμπορν Κέλι Όσμπορν

Η Κέλι Όσμπορν μοιράστηκε φωτογραφίες του Όζι με τον γιο της

Η κόρη του θρύλου της heavy metal δημοσίευσε μερικά τρυφερά στιγμιότυπα με αφορμή τα τρίτα γενέθλια του παιδιού της

Η Κέλι Όσμπορν μοιράστηκε φωτογραφίες του Όζι με τον γιο της
Γεωργία Κοτζιά
Φωτογραφίες με τον πατέρα της, Όζι, και τον γιο της ανάρτησε στα social media η Κέλι Όσμπορν με αφορμή τα τρίτα γενέθλια του παιδιού της.

 Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η κόρη του θρύλου της heavy metal, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια τον περασμένο Ιούλιο, αποτυπώνονται τρυφερές στιγμές που είχε μοιραστεί εκείνος με τον εγγονό του. Ο Όζι Όσμπορν φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο της  Κέλι Όσμπορν ή να κολυμπάει στην πισίνα, κρατώντας τον στα χέρια του.

«Χρόνια πολλά, μικρέ μου άγγελε. Ξέρω πως ο μπαμπάς μου σε κοιτάζει από ψηλά, τόσο περήφανος για το υπέροχο αγόρι που γίνεσαι», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της

Γεωργία Κοτζιά
