Βασίλης Θωμόπουλος: «Είμαι με τον Γκλέτσο και όχι με τη Μουτίδου, ο χώρος του θεάτρου έχει τα λιγότερα περιστατικά παρενόχλησης»
Λογικά ο Αποστόλης δεν θα έχει δει κάτι, αυτά δεν γίνονται μπροστά σε θίασο ή σε τεχνικούς, πρόσθεσε
Αναφορικά με τη συζήτηση που έχει ξεσπάσει γύρω από τις δηλώσεις του Στράτου Τζώρτζογλου για το «θέατρο που είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» και τη δημόσια αντιπαράθεση του Απόστολου Γκλέτσου με τη Σοφία Μουτίδου στην εκπομπή The Real View, τοποθετήθηκε ο σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, ο ίδιος σχολίασε αρχικά τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου: «Και ο Χαϊκάλης το έχει πει αυτό. Αν το εννοεί πονηρά, ότι εξαγοράζεται το κρεβάτι με μια δουλειά, διαφωνώ».
Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση μεταξύ Απόστολου Γκλέτσου και Σοφίας Μουτίδου, ο Βασίλης Θωμόπουλος πρόσθεσε: «Τη Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη. Πιστεύω ότι ο χώρος μας είναι από αυτούς με τα λιγότερα περιστατικά παρενόχλησης. Υπάρχουν επαγγέλματα πιο "σκοτεινά". Αν είναι μπροστά ο Γκλέτσος, τι παρενόχληση να κάνεις; Είσαι χαμένος. Λογικά ο Αποστόλης δεν θα έχει δει κάτι. Αυτά δεν γίνονται μπροστά σε θίασο ή σε τεχνικούς».
Κλείνοντας, σχολίασε και το πώς μπορεί να αντιδράσει κάποιος σε μια ακατάλληλη προσέγγιση: «Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο άλλος σε μία περίεργη πρόταση. Μπορεί να σε ειρωνευτεί ή και να σε χαστουκίσει. Έχω ακούσει διάφορα, αλλά κι από άλλες δουλειές».
