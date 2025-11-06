Παναγιώτα Βλαντή: Δεν υπάρχει μυστικό για την επιτυχία ενός γάμου, η σχέση θέλει δουλειά, να μην επαναπαύεσαι

Την άποψή της για τον γάμο εξέφρασε η Παναγιώτα Βλαντή και για το πώς

μπορεί να διατηρηθεί με διάρκεια και ποιότητα στον χρόνο, εξηγώντας πως δεν υπάρχει κάποιο «μυστικό», αλλά απαιτείται συνεχής συνεννόηση και προσπάθεια από το ζευγάρι.

ότι είναι πολύ καλά μαζί

Μιλώντας για τη σχέση με τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο, η ηθοποιός ανέφερεκαι πρόσθεσε ότι ο θαυμασμός είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία για τη διάρκεια του δεσμού.Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Με τον σύζυγό μου είμαστε πολύ καλά. Δεν υπάρχει μυστικό για την επιτυχία ενός γάμου. Η σχέση θέλει δουλειά, να μην επαναπαύεσαι. Όταν φύγει ο θαυμασμός σου για τον άλλο, εκεί κάτι σημαίνει, πρέπει να το δεις. Δεν πρέπει να θεωρείς τίποτα δεδομένο σε μια σχέση. Θα υπάρξουν και περίοδοι, που θα έχεις δουλειές και θα είσαι στο τρέξιμο, αλλά έχει σημασία να μην το ξεχνάς».