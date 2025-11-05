Χάρης Ρώμας για «Το Καφέ της Χαράς»: Μου έλεγαν ότι θα «καώ», αλλά επέμενα
Χάρης Ρώμας για «Το Καφέ της Χαράς»: Μου έλεγαν ότι θα «καώ», αλλά επέμενα
Αισθανόμουν ότι έπρεπε να γίνει, ανέφερε ο ηθοποιός και σεναριογράφος
Στην εποχή που συνέλαβε την ιδέα για το σίριαλ «Το Καφέ της Χαράς» ανέτρεξε ο Χάρης Ρώμας. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος εκμυστηρεύτηκε ότι υπήρξαν άτομα που είχαν αμφιβολίες για την ιστορία που ήθελε να αφηγηθεί με επίκεντρο ένα καφέ σε ένα χωριό. Ωστόσο, δεν πτοήθηκε και επέμενε στη δημιουργία του σίριαλ, πιστεύοντας ότι θα σημείωνε επιτυχία.
Ο Χάρης Ρώμας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, και μοιράστηκε αρχικά την αγωνία που είχε πάντα για το επόμενο βήμα που θα έκανε στα επαγγελματικά του. «Πάντα η αγωνία μου ήταν στο τι θα κάνω αύριο. Από τα κανάλια δεν υπήρχε πίεση. Επειδή κάναμε μεγάλες επιτυχίες με την Άννα Χατζησοφιά και είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να επιβάλουμε πράγματα που τα κανάλια δεν τα ήθελαν. Μην κοιτάς τώρα μετά την επιτυχία, που για το ''Κωνσταντίνου και Ελένης'' βγαίνουν κάποιοι και κάποια λένε ότι εμείς είχαμε πει», εξομολογήθηκε.
Συνεχίζοντας, ο Χάρης Ρώμας έκανε μια αναφορά στο «Καφέ της Χαράς» και στις αμφιβολίες που υπήρχαν για το γεγονός ότι η πλοκή εκτυλισσόταν στην επαρχία. «Μετά αυτό έγινε και με το Καφέ της Χαράς. Ο Γιάννης Λάτσιος που τον αγαπώ και με αγαπά, μου είπε για το Καφέ της Χαράς, “γιατί πάμε να κάνουμε κάτι σε ένα χωριό ρε συ Χάρη”. “Γιατί να μην κάνουμε κάτι σαν το Κωνσταντίνου και Ελένης. Πως σου ήρθε να πάμε σε χωριά, θα καείς”. Εγώ επέμενα, γιατί αισθανόμουν ότι έπρεπε να γίνει. Το ακούω όταν μου λένε κάτι. Αλλά δεν πείθομαι πάντα. Είχα δίκιο με το Καφέ της Χαράς», τόνισε ο Χάρης Ρώμας αναφερόμενος στις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του», ολοκλήρωσε.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι έκανε τηλεοπτικές επιτυχίες με σενάρια, όπως του «Κωνσταντίνου και Ελένης» που οι ιθύνοντες των καναλιών δεν αντιμετώπιζαν ως πιθανές επιτυχίες. Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Τότε, αν ρωτήσεις την Ελένη Ράντου, αυτή η κάποια της είχε πει ότι το βάλαμε στον προγραμματισμό σε αυτή την ώρα για να γεμίσουμε κάτι στο απέναντι κανάλι. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ο δε συχωρεμένος Βλάσης Μπονάτσος από τους ''Μεν και Δεν'' είπε “φίλε εγώ βλέπω ότι κάτι καλό γίνεται” ενώ μου είχαν πει ότι το βάλανε κι αυτό για να γεμίσει το πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα είχαμε την τύχη να κάνουμε επιτυχία με πράγματα που δεν τα πιστεύανε πολύ. Επειδή ο Κυριακού μου είχε μια συμπάθεια, ο Μίνωας Κυριακού, έτσι πέρασαν. Ενώ οι ιθύνοντες έλεγαν τα δικά τους».
