Η Ρις Γουίδερσπουν μίλησε για τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Μπραντ Πιτ μετά το διαζύγιό τους
Η Ρις Γουίδερσπουν μίλησε για τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Μπραντ Πιτ μετά το διαζύγιό τους
Δεν κόβει τις γέφυρες με το παρελθόν της, είπε η ηθοποιός για τη στενή της φίλη, που υπήρξε παντρεμένη με τον Πιτ για πέντε χρόνια
Η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Μπραντ Πιτ μετά το διαζύγιό τους, αναφέροντας ότι η ηθοποιός διατηρεί φιλικές σχέσεις με ανθρώπους, με τους οποίους έχει μοιραστεί σημαντικά κομμάτια της ζωής της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο podcast «Armchair Expert» μίλησε για το πρώην ζευγάρι και συγκεκριμένα τόνισε για τη στάση που κρατάει η Άνιστον σε ό,τι αφορά το παρελθόν της: «Δεν είναι αυτό που νομίζουν οι άνθρωποι – ότι κρατάει πράγματα από το παρελθόν. Δεν ζει στο παρελθόν».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο podcast «Armchair Expert» μίλησε για το πρώην ζευγάρι και συγκεκριμένα τόνισε για τη στάση που κρατάει η Άνιστον σε ό,τι αφορά το παρελθόν της: «Δεν είναι αυτό που νομίζουν οι άνθρωποι – ότι κρατάει πράγματα από το παρελθόν. Δεν ζει στο παρελθόν».
Reese Witherspoon gives rare update on pal Jennifer Aniston’s relationship with ex Brad Pitt https://t.co/ghTwV7ZFRC pic.twitter.com/w0aO7SxTHX— Page Six (@PageSix) November 3, 2025
Το σχόλιό της προκάλεσε την αντίδραση του παρουσιαστή, Νταξ Σέπαρντ, ο οποίος ανέφερε: «Δηλαδή δεν "νοσταλγεί τον Μπραντ Πιτ"». Η Γουίδερσπουν συμφώνησε και πρόσθεσε: «Και, παρεμπιπτόντως, στα 50ά της γενέθλια – που ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές για να δείξω τι υπέροχος άνθρωπος είναι – υπήρχαν εκεί άνθρωποι από τα εφηβικά της χρόνια, από τα 20 της, άνθρωποι που δουλεύουν στο σπίτι της, κάθε πρώην σύζυγος, κάθε πρώην σύντροφος».
«Είναι ένας άνθρωπος με υψηλή ακεραιότητα», είπε η Ρις Γουίδερσπουν για την ηθοποιό, με την οποία διατηρεί φιλία που μετρά 25 χρόνια και τόνισε ότι η Τζένιφερ Άνιστον «δεν είναι άνθρωπος που κόβει τις γέφυρες με το παρελθόν. Είναι πολύ ζεστή και φιλόξενη. Είναι τύπος που σου λέει “έλα σπίτι”. Πολύ ανοιχτή και φιλική».
Δείτε εδώ τη συνέντευξή της
Σύμφωνα με την «Page Six», ο Πιτ, αλλά και η πρώην αρραβωνιαστικιά του, Γκουίνεθ Πάλτροου βρέθηκαν στα 50ά γενέθλια της Άνιστον τον Φεβρουάριο του 2019.
Η Άνιστον, η οποία πρόσφατα επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση της με τον νέο της σύντροφο, τον υπνωτιστή Τζιμ Κέρτις, μέσω Instagram — υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τζάστιν Θερού το 2015, με τον οποίο χώρισε το 2018, ωστόσο οι δύο παραμένουν φίλοι μέχρι σήμερα. Έχει επίσης συνδεθεί ερωτικά στο παρελθόν με γνωστά ονόματα όπως ο Τζον Μέιερ, ο Βινς Βον, ο Πολ Ραντ και ο Τζον Στιούαρτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Είναι ένας άνθρωπος με υψηλή ακεραιότητα», είπε η Ρις Γουίδερσπουν για την ηθοποιό, με την οποία διατηρεί φιλία που μετρά 25 χρόνια και τόνισε ότι η Τζένιφερ Άνιστον «δεν είναι άνθρωπος που κόβει τις γέφυρες με το παρελθόν. Είναι πολύ ζεστή και φιλόξενη. Είναι τύπος που σου λέει “έλα σπίτι”. Πολύ ανοιχτή και φιλική».
Δείτε εδώ τη συνέντευξή της
Σύμφωνα με την «Page Six», ο Πιτ, αλλά και η πρώην αρραβωνιαστικιά του, Γκουίνεθ Πάλτροου βρέθηκαν στα 50ά γενέθλια της Άνιστον τον Φεβρουάριο του 2019.
Η Άνιστον, η οποία πρόσφατα επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση της με τον νέο της σύντροφο, τον υπνωτιστή Τζιμ Κέρτις, μέσω Instagram — υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τζάστιν Θερού το 2015, με τον οποίο χώρισε το 2018, ωστόσο οι δύο παραμένουν φίλοι μέχρι σήμερα. Έχει επίσης συνδεθεί ερωτικά στο παρελθόν με γνωστά ονόματα όπως ο Τζον Μέιερ, ο Βινς Βον, ο Πολ Ραντ και ο Τζον Στιούαρτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα