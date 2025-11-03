Η Τζένιφερ Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση με τον νέο σύντροφό της: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» έγραψε στο Instagram

«Κάνουν τα πάντα μαζί, είναι πάντα μαζί και αν πρέπει να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο, μιλάνε συνεχώς στο τηλέφωνο. Είναι τόσο κοντά, είναι τρελό», είπε μια πηγή στο Daily Mail στα τέλη Αυγούστου.«Το εκπληκτικό είναι ότι ταιριάζουν πολύ καλά επειδή έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, όπως διαλογισμός, γιόγκα, θεραπεία και σκύλοι» πρόσθεσε η ίδια πηγή για την Τζένιφερ Άνιστον και τον Τζιμ Κέρτις ο οποίος είναι life coach και περιγράφει τον εαυτό του ως «coach μετασχηματισμού και υπνοθεραπευτή».