Η Τζένιφερ Άνιστον μίλησε για το τρίγωνο με Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια τόσο ευάλωτη περίοδος»
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του πρώην συζύγου της με την Αντζελίνα Τζολί, λίγο μετά το διαζύγιό τους
Ενώ η Τζένιφερ Άνιστον αποφεύγει να μιλάει για την πολυσυζητημένη περίοδο του «ερωτικού τριγώνου» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την Αντζελίνα Τζολί, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, έκανε ένα σπάνιο σχόλιο για τότε. Όπως είπε, ήταν μια πολύ δύσκολη φάση για εκείνη, ενώ οι παπαράτσι είχαν επικεντρωθεί πάνω τους.
Μιλώντας στο περιοδικό, η 56χρονη ηθοποιός δήλωσε: «Ήταν… μια τόσο ευάλωτη περίοδος. Η δημοσιογραφία τότε έμοιαζε περισσότερο με είδος αθλήματος». Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπραντ Πιτ ήταν παντρεμένοι από το 2000 έως το 2005. Εκείνη τη χρονιά, ο ηθοποιός γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. and Mrs. Smith». Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2005 μέχρι το 2016, όταν η Αντζελίνα Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.
Αναφερόμενη στη μανία που υπήρχε στα media γύρω από το θέμα, η Τζένιφερ Άνιστον παραδέχτηκε: «Προφανώς υπάρχει κάποιο τραύμα που κουβαλάμε όλοι, γι’ αυτό και αυτές οι συνεντεύξεις με φοβίζουν». Εξήγησε επίσης, ότι ανησυχεί μήπως παρερμηνευτούν τα λόγια της. «Μία ατάκα στις μέρες μας...», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Μετά τον χωρισμό τους, η προσωπική ζωή της Τζένιφερ Άνιστον έγινε μόνιμο θέμα των ταμπλόιντ, με εικασίες για το αν θέλει ή όχι να αποκτήσει παιδιά. «Ήταν τόσο "ζουμερή" ύλη για τους ανθρώπους. Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερές τους, είχαν τα περιοδικά», είπε και πρόσθεσε: «Είναι κρίμα που συνέβη, αλλά συνέβη. Και, ναι, το πήρα πολύ προσωπικά».
Η ίδια συμβούλευε τότε τον εαυτό της: «Σήκω, κορίτσι μου, πάρε κουράγιο και συνέχισε να περπατάς». Παραδέχτηκε όμως ότι δεν είχε «αρκετά δυνατή κράση» για να μην επηρεαστεί. «Είμαστε άνθρωποι, παρότι κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν. Νομίζουν ότι "υπέγραψες για αυτό, οπότε το δέχεσαι". Αλλά δεν υπογράψαμε για κάτι τέτοιο», τόνισε.
Μετά τον Μπραντ Πιτ, η Τζένιφερ Άνιστον είχε σχέσεις με τον Τζον Μέιερ και τον Βινς Βον, πριν γνωρίσει τον Τζάστιν Θερού. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015 και χώρισε το 2018, με την ηθοποιό να χαρακτηρίζει το διαζύγιό τους «το πιο ήπιο» που θα μπορούσε να υπάρξει.
Ο Μπραντ Πιτ, από την άλλη, παντρεύτηκε την Αντζελίνα Τζολί το 2014 και απέκτησαν μαζί έξι παιδιά, τρία βιολογικά και τρία υιοθετημένα. Το 2016, η Αντζελίνα Τζολί τερμάτισε τον γάμο τους, μετά από φερόμενο περιστατικό κακοποίησης. Αν και ο Μπραντ Πιτ δεν κατηγορήθηκε επίσημα, φέρεται να έχει απομακρυνθεί από τα παιδιά του. Το διαζύγιο και η δικαστική διαμάχη τους για κηδεμονία και περιουσιακά διήρκεσαν σχεδόν μια δεκαετία, με τον συμβιβασμό να επιτυγχάνεται τον Δεκέμβριο του 2024.
Jennifer Aniston makes rare comment about ‘love triangle’ with Brad Pitt and Angelina Jolie https://t.co/G0vEa6wANk pic.twitter.com/BtnDDphuYI— New York Post (@nypost) August 11, 2025
