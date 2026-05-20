Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα, όλες οι ημερομηνίες και οι κρίσιμες λεπτομέρειες
Oι εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια ξεκινούν στις 29 Μαΐου, ενώ για τα Επαγγελματικά Λύκεια μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου.
Χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί εισέρχονται επισήμως πλέον στην τελική ευθεία μιας περιόδου, που κάθε χρόνο φορτίζεται με προσδοκίες, αγωνία και έντονη συναισθηματική πίεση.
Διαχρονικά, οι Πανελλαδικές δεν αποτελούν απλώς μία «σειρά εξετάσεων» αλλά έχουν αναδειχθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, μια οικογενειακή υπόθεση και, για πολλούς εφήβους, είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην πίεση και την ευθύνη, γεγονός που αναδεικνύει την ψυχραιμία και την ψυχική ανθεκτικότητα ως τα πιο σημαντικά ‘όπλα’ στη φαρέτρα του κάθε υποψηφίου.
Το πρόγραμμαΓια τους μαθητές των ΓΕΛ, η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, το οποίο είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία.
Ακολουθούν, στις 3 Ιουνίου, τα μαθήματα προσανατολισμού — Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.
Στις 5 Ιουνίου οι εξεταζόμενοι θα διαγωνιστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.
Κοινός παρονομαστής για όλα τα μαθήματα, το αυστηρό χρονικό πλαίσιο. Η εξέταση ξεκινά στις 08:30 το πρωί, όμως οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.
Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά. Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.
Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑΗ εξεταστική περίοδος συνεχίζεται για όσους έχουν δηλώσει ειδικά μαθήματα.
Από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου διεξάγονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων: ξένες γλώσσες, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, αλλά και τα μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους καλλιτεχνικών και μουσικών σχολών.
Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου, οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες, ολοκληρώνοντας μια μακρά και απαιτητική διαδικασία.
Σχετικά με το Δελτίο ΕξεταζομένουΑπό αύριο, 21 Μαΐου, οι απόφοιτοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από τα σχολεία τους το Δελτίο Εξεταζομένου, το οποίο αποτελεί το βασικό έγγραφο συμμετοχής και ουσιαστικά αποτελεί το ‘διαβατήριο’ για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία. Το δελτίο, εκδιδόμενο μέσω του συστήματος myschool, περιλαμβάνει τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και το εξεταστικό κέντρο κάθε υποψηφίου.
Η «μάχη» με το άγχοςΌσο πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων, το «βάρος» για τους υποψηφίους δεν είναι μόνο η ύλη αλλά και η ψυχολογική διαχείριση της πίεσης.
Ειδικά φέτος, ύστερα από την πρόσφατη τραγική απώλεια δύο 17χρονων κοριτσιών, η συζήτηση για τη διαχείριση του άγχους έλαβε τεράστιες διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί επιμένουν ότι ακραίες ενέργειες, όπως η συγκεκριμένη, δεν συνδέονται αποκλειστικά με τις εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν στην πραγματικότητα την αφορμή και όχι την αιτία ενώ αναφέρονται σε λόγους, που αθροίζονται στο πέρασμα του χρόνου και ενισχύουν την ευαλωτότητα ενός ατόμου.
Σχετικά με τις εξετάσεις, που ξεκινούν σε λιγότερο από 10 ημέρες, εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι κατάλληλο για εξαντλητική μελέτη. Προκρίνεται, αντίθετα, η στοχευμένη επανάληψη, το σταθερό πρόγραμμα ύπνου, η καλή διατροφή και η ισορροπία στην καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι, ότι οι Πανελλήνιες στην Ελλάδα συχνά αποκτούν δυσανάλογο συμβολικό βάρος.
Παρουσιάζονται ως η «μία και μοναδική ευκαιρία», παρότι η ζωή αποδεικνύει διαρκώς ότι οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές είναι πολλαπλές. Ωστόσο, δεν αναιρείται η κοινωνική πίεση, που παραμένει έντονη και εξακολουθεί να μετατρέπει μία εξεταστική διαδικασία σε ψυχολογικό τεστ αντοχής για ολόκληρες οικογένειες.
Το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών από το υπουργείο ΠαιδείαςΠρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2026.
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :
-μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
-μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.
Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.
