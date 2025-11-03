Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
«It's time»: Η Μαράια Κάρεϊ δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο βίντεο
Η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» Μαράια Κάρεϊ ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση και μας προετοιμάζει για την πιο όμορφη εποχή του χρόνου
Η Μαράια Κάρεϊ, η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα των Χριστουγέννων», τήρησε και φέτος την ετήσια παράδοσή της, κυκλοφορώντας το πολυαναμενόμενο βίντεο που ξεκινά επίσημα την αντίστροφη μέτρηση της εορταστικής περιόδου.
Το φετινό κλιπ, που έχει ήδη γίνει viral, παρουσιάζει την πέντε φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα να ενώνει τις δυνάμεις της με τον κωμικό και ηθοποιό Μπίλι Άιχνερ (Billy Eichner), σε συνεργασία με διάσημο μπραντ καλλυντικών.
Το βίντεο ξεκινά με την σταρ ντυμένη σαν άγγελος να δηλώνει ότι «το Halloween ήταν υπέροχο… αλλά τώρα ήρθε η ώρα». Ωστόσο η στιγμή διακόπτεται όταν ανακαλύπτει ότι λείπουν τα αγαπημένα της προϊόντα ομορφιάς.
«Πείτε μου, ποιος είναι ο κλέφτης;» ρωτάει η διάσημη τραγουδίστρια με τον Άιχνερ ντυμένο ως «ξωτικό» και κρατώντας το σάκο με τα καλλυντικά να της απαντά: «Κακά μαντάτα, Μαράια Κάρεϊ… Τα ξωτικά απεργούν φέτος. Εκδίκηση για τα χρόνια της χριστουγεννιάτικης κόλασης. Ο βοηθός του 'Αι Βασίλη παραιτήθηκε και εγώ θα πουλήσω όλα αυτά για να μπορέσω να πληρώσω τη θεραπεία των ξωτικών».
Ωστόσο η Κάρεϊ δεν ταράζεται και τον αντιμετωπίζει με τη φράση: «Δεν μπορείς να ακυρώσεις τα Χριστούγεννα».
Με λίγη χριστουγεννιάτικη μαγεία και την υπέροχη φωνή της που δίνει το σύνθημα «ήρθε η ώρα!», η σταρ παγώνει τον Άιχνερ, μετατρέποντάς τον σε χιονάνθρωπο. Την ίδια στιγμή, η ίδια μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή εκδοχή της Mrs. Claus, ενώ ακούγονται οι πρώτες νότες του εμβληματικού της χριστουγεννιάτικου ύμνου, «All I Want for Christmas Is You».
Το κλιπ συνεχίζεται με την Κάρεϊ να εμφανίζεται πάνω σε ένα έλκηθρο, ταξιδεύοντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη και ρίχνοντας δώρα στις καμινάδες. Ο Άιχνερ, πλέον χιονάνθρωπος, μονολογεί: «Ωραία, έγινα χιονάνθρωπος τώρα, τέλεια!».
Το βίντεο κλείνει με το έλκηθρο να πετά πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας συνοδευόμενο από τη φράση «It's time» με χρυσά γράμματα.
Δείτε το βίντεο - «It’s Time!!»
