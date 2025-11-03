Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής

Αφροδίτη.





Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του, Κίλι

Ο Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του και την κόρη τους, Αφροδίτη





Ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι η οικογένεια περνά πολύ δύσκολες στιγμές, ζητώντας κατανόηση και ιδιωτικότητα.

Πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο ανιψιός του καλλιτέχνη είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε ερώτηση για το «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».



Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δηλώνοντας για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια: «Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά».



