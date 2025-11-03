Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
Η σύζυγος του τραγουδιστή έφυγε από τη ζωή στα 62 της χρόνια ανήμερα των γενεθλίων του - Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας
Ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα», με τις δημόσιες εμφανίσεις του να σπανίζουν.
Το 2017 και συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου είναι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νότη Σφακιανάλη με την Κίλι, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν είχαν απαθανατιστεί μαζί με την κόρη τους, Αφροδίτη.
Μάλιστα, ο τραγουδιστής σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε αναφερθεί και στη σύζυγό του, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει»
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου.
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν ανάνηψη για περίπου 40 λεπτά.
Ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι η οικογένεια περνά πολύ δύσκολες στιγμές, ζητώντας κατανόηση και ιδιωτικότητα.
Πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο ανιψιός του καλλιτέχνη είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε ερώτηση για το «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».
Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δηλώνοντας για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια: «Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά».
Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Ο τραγουδιστής γοητεύτηκε αμέσως από τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.
Ο γάμος και τα δίδυμα παιδιά τους
Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής, που σήμερα έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και είχε μιλήσει για την οικογένειά του, κάνοντας μία σπάνια εξομολόγηση. «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει.
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Φωτογραφίες: NDP PHOTO
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr