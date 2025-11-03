Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
GALA
Νότης Σφακιανάκης Κίλι Σφακιανάκη εμφάνιση Αεροδρόμιο

Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής

Η σύζυγος του τραγουδιστή έφυγε από τη ζωή στα 62 της χρόνια ανήμερα των γενεθλίων του - Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
Γεωργία Κοτζιά
99 ΣΧΟΛΙΑ
Δύσκολες στιγμές βιώνει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς τις τελευταίες ώρες έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του καλλιτέχνη, Κίλι, σε ηλικία 62 ετών.

Ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα», με τις δημόσιες εμφανίσεις του να σπανίζουν.

Το 2017 και συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου είναι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νότη Σφακιανάλη με την Κίλι, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν είχαν απαθανατιστεί μαζί με την κόρη τους, Αφροδίτη. 

Μάλιστα, ο τραγουδιστής σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε αναφερθεί και στη σύζυγό του, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει»

Δείτε τις φωτογραφίες

Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του, Κίλι
Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
Ο Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του και την κόρη τους, Αφροδίτη
Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής

Η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου.

Δείτε την ανάρτησή της

Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν ανάνηψη για περίπου 40 λεπτά.

Κλείσιμο


Ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι η οικογένεια περνά πολύ δύσκολες στιγμές, ζητώντας κατανόηση και ιδιωτικότητα.

Πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο ανιψιός του καλλιτέχνη είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε ερώτηση για το «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δηλώνοντας για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια: «Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά».


Ο γάμος και τα δίδυμα παιδιά τους

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Ο τραγουδιστής γοητεύτηκε αμέσως από τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

kili_sfakianaki_arthrou
Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής, που σήμερα έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και είχε μιλήσει για την οικογένειά του, κάνοντας μία σπάνια εξομολόγηση. «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει.


Ειδήσεις σήμερα:

Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό

Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα

Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Φωτογραφίες: NDP PHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό

Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα

Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Γεωργία Κοτζιά
99 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης