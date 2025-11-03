Κατερίνα Καινούργιου για Παναγιώτη Κουτσουμπή: Μπορεί να έχουμε παντρευτεί και να μην το λέμε
Κατερίνα Καινούργιου για Παναγιώτη Κουτσουμπή: Μπορεί να έχουμε παντρευτεί και να μην το λέμε
Η παρουσιάστρια δέχτηκε τον Μάιο πρόταση γάμου από τον σύντροφό της
Ένα αινιγματικό σχόλιο για την προσωπική της ζωή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, δηλώνοντας ότι ενδέχεται να έχει παντρευτεί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και να μην το έχει μοιραστεί ακόμα δημόσια.
Με αφορμή την προβολή πλάνων από τον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη στο «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια προχώρησε σε ένα προσωπικό σχόλιο.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι, παρότι συνηθίζει να μιλάει δημόσια για ευχάριστες στιγμές της ζωής της, το θέμα του γάμου είναι κάτι που ακόμη κι αν έχει συμβεί, αισθάνεται την ανάγκη να το προστατεύσει.
«Και στα δικά μας οι λεύτερες, αν είμαστε, γιατί μπορεί και να μην είμαστε. Λεύτερες δεν είμαστε, αλλά δεν έχουμε παντρευτεί. Μπορεί να έχουμε παντρευτεί και να μην το λέμε. Εγώ σας τα λέω όλα, αλλά καμιά φορά με πιάνει να είμαι κρυψίνους» δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου.
Πριν από λίγες ημέρες, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια ακόμη δήλωση για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής συμφώνου συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
Τον περασμένο Μάιο είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο νέο με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με αφορμή τη συνέντευξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα της σχέσης της, λέγοντας χαρακτηριστικά στην εκπομπή της, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: «Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις, γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι».
«Είμαι σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης»
Τον περασμένο Μάιο είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο νέο με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με αφορμή τη συνέντευξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα της σχέσης της, λέγοντας χαρακτηριστικά στην εκπομπή της, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: «Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις, γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι».
