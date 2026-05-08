Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε βίντεο με τον Μοντέρο να πατάει γραμμή στο 1.12'' πριν το φινάλε
Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε βίντεο με τον Μοντέρο να πατάει γραμμή στο 1.12'' πριν το φινάλε
Ο Μοντέρο πάτησε γραμμή, οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα, και ο παίκτης της Βαλένθια σκόραρε
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 89-86 από τη Βαλένθια στο T-Center και θα πρέπει να πάει στις 13/5 (22:00) στην Ισπανία για το 5ο ματς που θα κρίνει πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.
Οι πράσινοι έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέκεται σε μια φάση που έγινε προς το φινάλε του αγώνα.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε story στο Instagram τον Μοντέρο να πατάει γραμμή στο 1.12'' πριν το φινάλε μετά από πίεση του Γκραντ.
Ο Ντιφαλά ήταν μπροστά στη φάση και δεν έδωσε τίποτα! Έτσι ο Μοντέρο συνέχισε και σκόραρε για το 86-77 στο 1.08'.
Οι πράσινοι έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέκεται σε μια φάση που έγινε προς το φινάλε του αγώνα.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε story στο Instagram τον Μοντέρο να πατάει γραμμή στο 1.12'' πριν το φινάλε μετά από πίεση του Γκραντ.
Ο Ντιφαλά ήταν μπροστά στη φάση και δεν έδωσε τίποτα! Έτσι ο Μοντέρο συνέχισε και σκόραρε για το 86-77 στο 1.08'.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα