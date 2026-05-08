«Προσχεδιασμένη η δολοφονία του Νικήτα, η σύζυγος του Παρασύρη ενίσχυσε την εκτέλεση» λέει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος
«Προσχεδιασμένη η δολοφονία του Νικήτα, η σύζυγος του Παρασύρη ενίσχυσε την εκτέλεση» λέει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος
Η κ. Σπανάκη θα προχωρήσει σε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώ άφησε αιχμές και για το θέμα χειρισμού της όλης υπόθεσης από πλευράς αστυνομίας - «Εδώ στην Κρήτη υπάρχει ακόμα φιλότιμο, σεβασμός και αξιοπρέπεια» λέει ο δικηγόρος του 54χρονου δράστη
Προσχεδιασμένο έγκλημα η δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Αλεξάνδρα Σπανάκη.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, η κ.Σπανάκη δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώ άφησε αιχμές και για το θέμα χειρισμού της όλης υπόθεσης από πλευράς αστυνομίας.
«Προφανώς εμείς θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο, θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, θα πω ενίσχυσε την ήδη ειλημμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς εις βάρος αυτού του παιδιού» είπε η κ. Σπανάκη και σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως: «Πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης σημασίας απαξίας πράξης, περιύβρισης του νεκρού. Ενώ ήταν νεκρό το παιδί το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Οι αιτιάσεις περί βρασμού καταρρίπτονται ουσιαστικά και καίρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας όπου είπε ότι δεν γνωρίζει το παιδί».
«Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει και προβληματισμό και στο μέλλον σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι όροι έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία η οποία προβλέπεται από το Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και γίνεται ανάκληση αυτών των όρων και ενεργοποιείται η προσωρινή κράτηση γιατί αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνος» ανέφερε η δικηγόρος και αναρωτήθηκε: «Τι μήνυμα θέλουμε να στείλουμε στην κοινωνία; Ότι όποιος χάνει το παιδί του σε τροχαίο δυστύχημα πρέπει να παίρνει τα όπλα να σκοτώνει τον οποιοδήποτε;».
Όσον αφορά στην οικογένεια του 21χρονου Νικήτα, η δικηγόρος σημείωσε πως είναι συγκλονισμένη από το θάνατο του παιδιού τους, όμως είναι άνθρωποι που σέβονται το νόμο και τις αρχές και θα κινηθούν με όσα προβλέπονται.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, η κ.Σπανάκη δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώ άφησε αιχμές και για το θέμα χειρισμού της όλης υπόθεσης από πλευράς αστυνομίας.
«Η σύζυγος του Παρασύρη ενίσχυσε την εκτέλεση»Αναφερόμενη στο ρόλο της συζύγου του Κώστα Παρασύρη ο οποίος δολοφόνησε τον 21χρονο Νικήτα με 6 σφαίρες, τόνισε πως ενίσχυσε την εκτέλεση ενώ έκανε λόγο για ένα έγκλημα με ιδιαίτερη απαξία και για περιύβριση νεκρού, καθώς ο δράστης, αφού σκότωσε τον νεαρό άρχισε να κλωτσά το αιμόφυρτο σώμα του.
«Προφανώς εμείς θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο, θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, θα πω ενίσχυσε την ήδη ειλημμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς εις βάρος αυτού του παιδιού» είπε η κ. Σπανάκη και σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως: «Πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης σημασίας απαξίας πράξης, περιύβρισης του νεκρού. Ενώ ήταν νεκρό το παιδί το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Οι αιτιάσεις περί βρασμού καταρρίπτονται ουσιαστικά και καίρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας όπου είπε ότι δεν γνωρίζει το παιδί».
Οι ευθύνες της αστυνομίαςΗ κ. Σπανάκη αναρωτήθηκε και για τις ευθύνες της Αστυνομίας στο χειρισμό της όλης υπόθεσης του 21χρονο Νικήτα ο οποίος επί τρία χρόνια ζούσε συνεχώς μέσα στο φόβο και είχε περάσει πολλές φορές το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος για να ζητήσει βοήθεια καθώς ο 54χρονος τον απειλούσε ή του έστηνε ενέδρες.
«Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει και προβληματισμό και στο μέλλον σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι όροι έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία η οποία προβλέπεται από το Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και γίνεται ανάκληση αυτών των όρων και ενεργοποιείται η προσωρινή κράτηση γιατί αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνος» ανέφερε η δικηγόρος και αναρωτήθηκε: «Τι μήνυμα θέλουμε να στείλουμε στην κοινωνία; Ότι όποιος χάνει το παιδί του σε τροχαίο δυστύχημα πρέπει να παίρνει τα όπλα να σκοτώνει τον οποιοδήποτε;».
Όσον αφορά στην οικογένεια του 21χρονου Νικήτα, η δικηγόρος σημείωσε πως είναι συγκλονισμένη από το θάνατο του παιδιού τους, όμως είναι άνθρωποι που σέβονται το νόμο και τις αρχές και θα κινηθούν με όσα προβλέπονται.
Η έκκληση του δικηγόρου του δράστη στους «εισαγόμενους αυτόκλητους αναλυτές»Για «εξαιρετικό εφεύρημα» έκανε λόγο ο δικηγόρος του Κωστή Παρασύρη, όσον αφορά την ποινική μεταχείριση του πελάτη του αναφερόμενος στο γεγονός ότι τόσο ο δράστης όσο και η σύζυγός του απολογήθηκαν πριν από την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί.
«Αναμενόμενη η ποινική μεταχείριση, ήταν εξαιρετικό το εφεύρημα, δηλαδή να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν και στους δε να συνειδητοποιήσουν. Θα είναι δίκη με μακρά διάρκεια. Θα ειπωθούν τα πάντα. Ήταν μια πολύωρη απολογία, ειδικά του βασικού κατηγορούμενου με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στη ψυχολογία» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Γιώργος Κοκοσάλης.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στους «αναλυτές της ψηφιακής αρένας» και εκνευρισμός φάνηκε να τον διακατέχει.
«Θέλω να κάνω έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους αυτόκλητους αυτεπάγγελτους αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μην βάζετε στα αποδεικτικά της δικογραφίας πράγματα που δεν ισχύουν. Άκουσα ότι ένας απίθανος αναλυτής είπε ότι υπάρχει μέσα στη δικογραφία κατάθεση μάρτυρα που άκουσε την σύζυγο του Κωστή Παρασύρη, την Αφροδίτη Μηναδάκη να λέει "μην σου φύγει, μην σου φύγει". Αυτές οι ανοησίες, το μόνο που κάνουν είναι να πυροδοτούν το κλίμα, είναι εκτός αποδεικτικού υλικού. Και να μάθουν αυτοί που είναι εισαγόμενοι αυτόκλητοι αναλυτές, ότι εδώ στην Κρήτη, ότι και να μας χρεώνουν υπάρχει ακόμα φιλότιμο, σεβασμός και αξιοπρέπεια» είπε σε έντονο ύφος.
«Όποιος βρίσκει σφαίρες, κάλυκες και βολίδες να τις παραδίδει στο αστυνομικό τμήμα αλλιώς διαπράττει ποινικό αδίκημα» κατέληξε ο δικηγόρος.
Όπως είπε η κ. Σπανάκη, ο Νικήτας το βράδυ εκείνο οδήγησε το αυτοκίνητο που ο 54χρονος είχε παραχωρήσει στον γιο του για να οδηγήσει και μάλιστα χωρίς δίπλωμα.
«Ο Νικήτας ανέλαβε να οδηγήσει, νηφάλιος, το αυτοκίνητο αυτό καθώς ο επίσης αδικοχαμένος 17χρονος είχε πιει. Άρα ήταν πράξη σύνεσης από τον Νικήτα το ότι πήρε το αυτοκίνητο, αφού ο φίλος του είχε πιει» είπε χαρακτηριστικά.
Ο δράστης είχε πάνω του όπλο για να ρίξει μπαλωθιές
Το ότι είχε πάνω του το όπλο με το οποίο σκότωσε τον Νικήτα, για να ρίξει μπαλωθιές υποστήριξε ο δικηγόρος του Κώστα Παρασύρη. Ο κ. Κοκοσάλης είπε ότι ο δράστης το κατείχε παράνομα και το είχε πάρει μαζί του στο τρισάγιο που έγινε στο νεκροταφείο Γαζίου για να « παίξει δύο μπαλωθιές» όπως είπε στη μνήμη του ανιψιού του που επίσης έχει χάσει τη ζωή του στο ίδιο σημείο πριν από 9 χρόνια.
Αυτό που ανέφερε ο κ. Κοκοσάλης σύμφωνα με το e-kriti είναι πως ότι ακολούθησε έγινε εν βρασμώ ψυχής και δεν ήταν προσχεδιασμένο.
Ενδεικτική της στάσης του η ατάκα που, σύμφωνα με το cretalive.gr, είπε στην απολογία του και πριν την προφυλάκισή του: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι…».
Ο 54χρονος υποστήριξε, ακόμα, για το όπλο με το οποίο πυροβόλησε έξι φορές τον 21χρονο, ότι το είχε στο μνημόσυνο του ανιψιού του, μετά το οποίο είχε τη μοιραία για τον νεαρό Νικήστρατο συνάντηση «προκειμένου παίξω στον αέρα δύο μπαλωθιές προς τιμήν της μνήμης του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, πλην όμως λόγω του ότι μαζεύτηκε πολύς ξένος κόσμος στο μνημόσυνο – συναπαντήματα πάνω από το μνημείο των παιδιών μας, εντέλει δεν το έπραξα».
Θέλοντας να υποστηρίξει ότι οι πράξεις του προκλήθηκαν από το αίσθημα ότι δεν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη είπε ότι «η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023. Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπαίδι και μοναχογιό μου, έσβησε για μένα το φως της ζωής». Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Είχα παραιτηθεί. Κοιμόμουν (όποτε κοιμόμουν) και ξυπνούσα με τον πόνο της απώλειας του παιδιού μου. Η ζωή μου ήταν νεκροταφείο – σπίτι – νεκροταφείο και Δικαστήρια».
«Εδώ και δυόμιση χρόνια δυστυχώς δεν έβλεπα καμία πρόοδο. Την ήδη επιβεβαρυμένη ψυχική μου κατάσταση επιδείνωσε και το γεγονός ότι ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία, δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα» συνέχισε ο 54χρονος, ο οποίος επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι «πολλές φορές όταν με συναντούσε στο δρόμο (σ.σ. ο 21χρονος) με ειρωνευόταν και με χλεύαζε κάνοντας σπινιές και ελιγμούς, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική, ενώ τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, αντί να μου εκφράσουν την συμπαράστασή τους με κάποιο - έστω - συμβολικό τρόπο, με είχαν καταγγείλει και ψευδώς ότι τάχα τους πυροβόλησα έξω από το σπίτι τους, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια».
«Καμία δικαιοσύνη, Θεού ή ανθρώπων, δεν θα έφερνε πίσω τον Γιώργο μου, τη δύναμή μου, το γέλιο μου» συνέχισε στο ίδιο πνεύμα ενώ περιγράφοντας την ψυχολογική του κατάσταση λίγο πριν το φονικό, υποστήριξε: «Η κατάστασή μου έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να μην έχω κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα γιατί έφτανε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, που σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια έχασε την ζωή του άδικα σε τροχαίο το παιδί του πρώτου μου ξαδέρφου Κωνσταντίνου Βαρότση-ο Χαρίλαος-στο ίδιο ακριβώς σημείο (στον ίδιο στύλο) που κατέληξε και ο μονάκριβός μου, ακριβώς στον ίδιο χρόνο με το γιό μου (μετά από 19 ημέρες από το συμβάν) και ο οποίος έχει ταφεί στο ίδιο μνήμα με τον γιό μου. Σημειωτέον ότι τον αδικοχαμένο γιό μου τον βάπτισα Γεώργιο προς απόδοση τιμής στον επίσης αδικοχαμένο πρώτο μου ξάδερφο Γεώργιο Βαρότση, αδερφό του Κωνσταντίνου, ο οποίος ομοίως σκοτώθηκε σε τροχαίο το έτος 1990 έξω από την είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου».
Για τη στιγμή της δολοφονίας του 21χρονου, ο Κώστας Παρασύρης περιέγραψε ότι συνάντησε τυχαία τον νεαρό και θεώρησε ότι ο νεαρός τον ειρωνεύτηκε με άσεμνη χειρονομία. «Εκείνη την στιγμή έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβεβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου, θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος, και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υπό καθεστώς απύθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν την σκέψη μου - χωρίς να το καταλάβω - έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μού επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια».
Ειδικά, δε, για τη στιγμή των 6 πυροβολισμών, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας στην απολογία του «εκείνη την στιγμή, υπό καθεστώς σκληρών συναισθημάτων οργής, αγανάκτησης, θυμού και απέραντης θλίψης που με κυρίευσαν – κατέκλυσαν και που μού απέκλεισαν τον αντιληπτικό μου ορίζοντα και την ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη και που μού καθόριζαν αιτιακά την συμπεριφορά μου, έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον».
Επιμένοντας στη λογική του «θολωμένου» μυαλού για να δικαιολογήσει τη δολοφονία, ο 54χρονος είπε ακόμα «στο πρόσωπό του (σ.σ του 21χρονου) εκείνη την στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει τον νού μου. Το μόνο που μετά βίας θυμάμαι εκείνη την στιγμή είναι την γυναίκα μου να ουρλιάζει «ΜΗ ΚΩΣΤΑ ΜΗ ΜΗ» και να κλαίει τραβώντας τα μαλλιά της μέσα από το αυτοκίνητο. Ό,τι έπραξα το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου κατακλυσθείς από σκληρά συναισθήματα οργής, αγανάκτησης, θυμού και συνάμα απογοήτευσης από την ειρωνεία που επεδείκνυε διαχρονικά ο συγχωρεμένος, την αδράνεια και την εν γένει καθυστέρηση του συστήματος, όσο και ιδία από την αμέσως προγενέστερη της πράξης μου συμπεριφορά του. Ήμουν πλέον ένας τρελός…».
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στους «αναλυτές της ψηφιακής αρένας» και εκνευρισμός φάνηκε να τον διακατέχει.
«Θέλω να κάνω έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους αυτόκλητους αυτεπάγγελτους αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μην βάζετε στα αποδεικτικά της δικογραφίας πράγματα που δεν ισχύουν. Άκουσα ότι ένας απίθανος αναλυτής είπε ότι υπάρχει μέσα στη δικογραφία κατάθεση μάρτυρα που άκουσε την σύζυγο του Κωστή Παρασύρη, την Αφροδίτη Μηναδάκη να λέει "μην σου φύγει, μην σου φύγει". Αυτές οι ανοησίες, το μόνο που κάνουν είναι να πυροδοτούν το κλίμα, είναι εκτός αποδεικτικού υλικού. Και να μάθουν αυτοί που είναι εισαγόμενοι αυτόκλητοι αναλυτές, ότι εδώ στην Κρήτη, ότι και να μας χρεώνουν υπάρχει ακόμα φιλότιμο, σεβασμός και αξιοπρέπεια» είπε σε έντονο ύφος.
«Όποιος βρίσκει σφαίρες, κάλυκες και βολίδες να τις παραδίδει στο αστυνομικό τμήμα αλλιώς διαπράττει ποινικό αδίκημα» κατέληξε ο δικηγόρος.
Ο Νικήτας οδηγούσε το αυτοκίνητο του δολοφόνου του το μοιραίο βράδυ του τροχαίουΗ κ. Σπανάκη μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1, αναφέρθηκε στο βράδυ του μοιραίου τροχαίου και τόνισε πως το αυτοκίνητο άνηκε στον μετέπειτα δολοφόνο του Νικήτα, δηλαδή στον Κώστα Παρασύρη.
Όπως είπε η κ. Σπανάκη, ο Νικήτας το βράδυ εκείνο οδήγησε το αυτοκίνητο που ο 54χρονος είχε παραχωρήσει στον γιο του για να οδηγήσει και μάλιστα χωρίς δίπλωμα.
«Ο Νικήτας ανέλαβε να οδηγήσει, νηφάλιος, το αυτοκίνητο αυτό καθώς ο επίσης αδικοχαμένος 17χρονος είχε πιει. Άρα ήταν πράξη σύνεσης από τον Νικήτα το ότι πήρε το αυτοκίνητο, αφού ο φίλος του είχε πιει» είπε χαρακτηριστικά.
Ο δράστης είχε πάνω του όπλο για να ρίξει μπαλωθιές
Το ότι είχε πάνω του το όπλο με το οποίο σκότωσε τον Νικήτα, για να ρίξει μπαλωθιές υποστήριξε ο δικηγόρος του Κώστα Παρασύρη. Ο κ. Κοκοσάλης είπε ότι ο δράστης το κατείχε παράνομα και το είχε πάρει μαζί του στο τρισάγιο που έγινε στο νεκροταφείο Γαζίου για να « παίξει δύο μπαλωθιές» όπως είπε στη μνήμη του ανιψιού του που επίσης έχει χάσει τη ζωή του στο ίδιο σημείο πριν από 9 χρόνια.
Αυτό που ανέφερε ο κ. Κοκοσάλης σύμφωνα με το e-kriti είναι πως ότι ακολούθησε έγινε εν βρασμώ ψυχής και δεν ήταν προσχεδιασμένο.
«Αν είχα χίλιες σφαίρες θα του τις έπαιζα αλλά είχα μόνο έξι»: Αμετανόητος ο 54χρονος δράστηςΚαμία μεταμέλεια φαίνεται ότι δεν έδειξε ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου στην Κρήτη που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.
Ενδεικτική της στάσης του η ατάκα που, σύμφωνα με το cretalive.gr, είπε στην απολογία του και πριν την προφυλάκισή του: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι…».
Ο 54χρονος υποστήριξε, ακόμα, για το όπλο με το οποίο πυροβόλησε έξι φορές τον 21χρονο, ότι το είχε στο μνημόσυνο του ανιψιού του, μετά το οποίο είχε τη μοιραία για τον νεαρό Νικήστρατο συνάντηση «προκειμένου παίξω στον αέρα δύο μπαλωθιές προς τιμήν της μνήμης του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, πλην όμως λόγω του ότι μαζεύτηκε πολύς ξένος κόσμος στο μνημόσυνο – συναπαντήματα πάνω από το μνημείο των παιδιών μας, εντέλει δεν το έπραξα».
Θέλοντας να υποστηρίξει ότι οι πράξεις του προκλήθηκαν από το αίσθημα ότι δεν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη είπε ότι «η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023. Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπαίδι και μοναχογιό μου, έσβησε για μένα το φως της ζωής». Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Είχα παραιτηθεί. Κοιμόμουν (όποτε κοιμόμουν) και ξυπνούσα με τον πόνο της απώλειας του παιδιού μου. Η ζωή μου ήταν νεκροταφείο – σπίτι – νεκροταφείο και Δικαστήρια».
«Εδώ και δυόμιση χρόνια δυστυχώς δεν έβλεπα καμία πρόοδο. Την ήδη επιβεβαρυμένη ψυχική μου κατάσταση επιδείνωσε και το γεγονός ότι ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία, δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα» συνέχισε ο 54χρονος, ο οποίος επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι «πολλές φορές όταν με συναντούσε στο δρόμο (σ.σ. ο 21χρονος) με ειρωνευόταν και με χλεύαζε κάνοντας σπινιές και ελιγμούς, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική, ενώ τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, αντί να μου εκφράσουν την συμπαράστασή τους με κάποιο - έστω - συμβολικό τρόπο, με είχαν καταγγείλει και ψευδώς ότι τάχα τους πυροβόλησα έξω από το σπίτι τους, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια».
«Καμία δικαιοσύνη, Θεού ή ανθρώπων, δεν θα έφερνε πίσω τον Γιώργο μου, τη δύναμή μου, το γέλιο μου» συνέχισε στο ίδιο πνεύμα ενώ περιγράφοντας την ψυχολογική του κατάσταση λίγο πριν το φονικό, υποστήριξε: «Η κατάστασή μου έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να μην έχω κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα γιατί έφτανε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, που σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια έχασε την ζωή του άδικα σε τροχαίο το παιδί του πρώτου μου ξαδέρφου Κωνσταντίνου Βαρότση-ο Χαρίλαος-στο ίδιο ακριβώς σημείο (στον ίδιο στύλο) που κατέληξε και ο μονάκριβός μου, ακριβώς στον ίδιο χρόνο με το γιό μου (μετά από 19 ημέρες από το συμβάν) και ο οποίος έχει ταφεί στο ίδιο μνήμα με τον γιό μου. Σημειωτέον ότι τον αδικοχαμένο γιό μου τον βάπτισα Γεώργιο προς απόδοση τιμής στον επίσης αδικοχαμένο πρώτο μου ξάδερφο Γεώργιο Βαρότση, αδερφό του Κωνσταντίνου, ο οποίος ομοίως σκοτώθηκε σε τροχαίο το έτος 1990 έξω από την είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου».
Για τη στιγμή της δολοφονίας του 21χρονου, ο Κώστας Παρασύρης περιέγραψε ότι συνάντησε τυχαία τον νεαρό και θεώρησε ότι ο νεαρός τον ειρωνεύτηκε με άσεμνη χειρονομία. «Εκείνη την στιγμή έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβεβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου, θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος, και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υπό καθεστώς απύθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν την σκέψη μου - χωρίς να το καταλάβω - έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μού επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια».
Ειδικά, δε, για τη στιγμή των 6 πυροβολισμών, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας στην απολογία του «εκείνη την στιγμή, υπό καθεστώς σκληρών συναισθημάτων οργής, αγανάκτησης, θυμού και απέραντης θλίψης που με κυρίευσαν – κατέκλυσαν και που μού απέκλεισαν τον αντιληπτικό μου ορίζοντα και την ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη και που μού καθόριζαν αιτιακά την συμπεριφορά μου, έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον».
Επιμένοντας στη λογική του «θολωμένου» μυαλού για να δικαιολογήσει τη δολοφονία, ο 54χρονος είπε ακόμα «στο πρόσωπό του (σ.σ του 21χρονου) εκείνη την στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει τον νού μου. Το μόνο που μετά βίας θυμάμαι εκείνη την στιγμή είναι την γυναίκα μου να ουρλιάζει «ΜΗ ΚΩΣΤΑ ΜΗ ΜΗ» και να κλαίει τραβώντας τα μαλλιά της μέσα από το αυτοκίνητο. Ό,τι έπραξα το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου κατακλυσθείς από σκληρά συναισθήματα οργής, αγανάκτησης, θυμού και συνάμα απογοήτευσης από την ειρωνεία που επεδείκνυε διαχρονικά ο συγχωρεμένος, την αδράνεια και την εν γένει καθυστέρηση του συστήματος, όσο και ιδία από την αμέσως προγενέστερη της πράξης μου συμπεριφορά του. Ήμουν πλέον ένας τρελός…».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα