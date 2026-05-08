Μήνυμα Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες μετά την ήττα από τη Βαλένθια: «Όποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος, να εμφανιστεί και να το αποδείξει»

Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού και ισοφάρισε τη σειρά των playoffs της EuroLeague σε 2-2, στέλνοντας την πρόκριση για το Final 4 σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία.Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram κάλεσε τους παίκτες και το τιμ να βγουν μπροστά στην κρίσιμη στιγμή, δηλαδή το game 5 την Τετάρτη στη Βαλένθια.«Ώρα για αναμέτρηση για όλους μας, όποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος ας εμφανιστεί και να το αποδείξει ανεξάρτητα από τις συνθήκες»