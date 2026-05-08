Μήνυμα Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες μετά την ήττα από τη Βαλένθια: «Όποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος, να εμφανιστεί και να το αποδείξει»
Μήνυμα Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες μετά την ήττα από τη Βαλένθια: «Όποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος, να εμφανιστεί και να το αποδείξει»
Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού μετά την ήττα της ομάδας του στο game 4 με τη Βαλένθια στο T-Center
Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού και ισοφάρισε τη σειρά των playoffs της EuroLeague σε 2-2, στέλνοντας την πρόκριση για το Final 4 σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram κάλεσε τους παίκτες και το τιμ να βγουν μπροστά στην κρίσιμη στιγμή, δηλαδή το game 5 την Τετάρτη στη Βαλένθια.
Αναλυτικά όσα έγραψε:
«Ώρα για αναμέτρηση για όλους μας, όποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος ας εμφανιστεί και να το αποδείξει ανεξάρτητα από τις συνθήκες»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram κάλεσε τους παίκτες και το τιμ να βγουν μπροστά στην κρίσιμη στιγμή, δηλαδή το game 5 την Τετάρτη στη Βαλένθια.
Αναλυτικά όσα έγραψε:
«Ώρα για αναμέτρηση για όλους μας, όποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος ας εμφανιστεί και να το αποδείξει ανεξάρτητα από τις συνθήκες»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα