Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της: Οι προετοιμασίες, τα νταούλια και τα 100ευρα για τα παπούτσια της νύφης - Δείτε βίντεο
Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της: Οι προετοιμασίες, τα νταούλια και τα 100ευρα για τα παπούτσια της νύφης - Δείτε βίντεο
Η influencer που παραχώρησε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμαστεί η νύφη
Την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, πάντρεψε το βράδυ του Σαββάτου η Ιωάννα Τούνη.
Η influencer ήταν αυτή, μάλιστα, που παραχώρησε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμαστεί η νύφη, η οποία από την πλευρά της είχε ετοιμάσει μέχρι και κρεμάστρες με τα ονόματα όλων των παρανύφων.
«Σήμερα παντρεύω την κολλητή μουυυυυ!» ανακοίνωσε περιχαρής η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.
Αφού, δε, ετοιμάστηκε η νύφη, η κουμπάρα και οι φίλες τους, ακολούθησε γλέντι με νταούλια και ζουρνάδες που συνεχίστηκε και όταν η Στέλα Πάσσαρη κατέβηκε στον δρόμο για να πάει στην εκκλησία.
Δεν θα μπορούσε, επίσης, να λείψει το έθιμο με τα παπούτσια της νύφης που χρειάζονται... χρήματα για να της κάνουν, με την Ιωάννα Τούνη και τον έτερο κουμπάρο να βγάζουν 100ευρα από πορτοφόλια και... μπούστα για να βοηθήσουν ώστε να φτάσει η μελλονυμφη στην εκκλησία για να παντρευτεί.
Η influencer ήταν αυτή, μάλιστα, που παραχώρησε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμαστεί η νύφη, η οποία από την πλευρά της είχε ετοιμάσει μέχρι και κρεμάστρες με τα ονόματα όλων των παρανύφων.
«Σήμερα παντρεύω την κολλητή μουυυυυ!» ανακοίνωσε περιχαρής η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.
Αφού, δε, ετοιμάστηκε η νύφη, η κουμπάρα και οι φίλες τους, ακολούθησε γλέντι με νταούλια και ζουρνάδες που συνεχίστηκε και όταν η Στέλα Πάσσαρη κατέβηκε στον δρόμο για να πάει στην εκκλησία.
Δεν θα μπορούσε, επίσης, να λείψει το έθιμο με τα παπούτσια της νύφης που χρειάζονται... χρήματα για να της κάνουν, με την Ιωάννα Τούνη και τον έτερο κουμπάρο να βγάζουν 100ευρα από πορτοφόλια και... μπούστα για να βοηθήσουν ώστε να φτάσει η μελλονυμφη στην εκκλησία για να παντρευτεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema.gr στα Βορίζια: Η ιστορία πίσω από το σπίτι για το οποίο ξεκίνησε η βεντέτα - Αγωνία για νέα αντίποινα
Εγκαινιάστηκε το φαραωνικό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες από τη λαμπρή τελετή στο Κάιρο
Πώς με μία βάφτιση της τελευταίας στιγμής προσπάθησαν να κάνουν σασμό, για να προλάβουν το φονικό στα Βορίζια
Το protothema.gr στα Βορίζια: Η ιστορία πίσω από το σπίτι για το οποίο ξεκίνησε η βεντέτα - Αγωνία για νέα αντίποινα
Εγκαινιάστηκε το φαραωνικό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες από τη λαμπρή τελετή στο Κάιρο
Πώς με μία βάφτιση της τελευταίας στιγμής προσπάθησαν να κάνουν σασμό, για να προλάβουν το φονικό στα Βορίζια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα