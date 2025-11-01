Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της: Οι προετοιμασίες, τα νταούλια και τα 100ευρα για τα παπούτσια της νύφης - Δείτε βίντεο
GALA
Ιωάννα Τούνη Κουμπάρα Νύφη

Η influencer που παραχώρησε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμαστεί η νύφη

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της: Οι προετοιμασίες, τα νταούλια και τα 100ευρα για τα παπούτσια της νύφης
Την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, πάντρεψε το βράδυ του Σαββάτου η Ιωάννα Τούνη.

Η influencer ήταν αυτή, μάλιστα, που παραχώρησε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμαστεί η νύφη, η οποία από την πλευρά της είχε ετοιμάσει μέχρι και κρεμάστρες με τα ονόματα όλων των παρανύφων.

«Σήμερα παντρεύω την κολλητή μουυυυυ!» ανακοίνωσε περιχαρής η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Η Ιωάννα Τούνη παντρεύει την φίλη της


Αφού, δε, ετοιμάστηκε η νύφη, η κουμπάρα και οι φίλες τους, ακολούθησε γλέντι με νταούλια και ζουρνάδες που συνεχίστηκε και όταν η Στέλα Πάσσαρη κατέβηκε στον δρόμο για να πάει στην εκκλησία.

Η Ιωάννα Τούνη παντρεύει την φίλη της (1)


Δεν θα μπορούσε, επίσης, να λείψει το έθιμο με τα παπούτσια της νύφης που χρειάζονται... χρήματα για να της κάνουν, με την Ιωάννα Τούνη και τον έτερο κουμπάρο να βγάζουν 100ευρα από πορτοφόλια και... μπούστα για να βοηθήσουν ώστε να φτάσει η μελλονυμφη στην εκκλησία για να παντρευτεί.

Η Ιωάννα Τούνη παντρεύει την φίλη της (2)

Η Ιωάννα Τούνη παντρεύει την φίλη της (3)

