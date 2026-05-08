Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων την Παρασκευή
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τέσσερις κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Μεταξύ των νεκρών είναι δύο παιδιά και τρεις γυναίκες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.
Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει πως ένας διασώστης βρήκε τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.
