Η Ελένη Μενεγάκη έκανε ιππασία στα Ζαγοροχώρια: «Εκεί που ο ουρανός αγγίζει τη γη» - Δείτε φωτογραφίες
Η παρουσιάστρια βρέθηκε και στα Μετέωρα όπου απόλαυσε και τα τοπικά εδέσματα πριν να επισκεφθεί κάποιες από τις μονές

Ιωάννα Μαρίνου
Έξοδο στα Ζαγοροχώρια και τα Μετέωρα έκανε η Ελένη Μενεγάκη το Σαββατοκύριακο με την ίδια να δημοσιεύει στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τις δύο περιοχές.

Η Ελένη Μενεγάκη δεν έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να κάνει μια βόλτα με άλογα μέσα στον εθνικό δρυμό Βίκου-Αωού.

Η παρουσιάστρια απόλαυσε και τα τοπικά εδέσματα πριν να επισκεφθεί και κάποιες από τις μονές στα Μετέωρα.

«Από τα λιθόστρωτα στα Ζαγοροχώρια μέχρι τα Μετέωρα, εκεί που ο ουρανός αγγίζει τη γη !
Ήπειρος, πάντα μαγική!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη.

Ιωάννα Μαρίνου
