Γιάννης Βαρδής: Θα ήθελα να γίνει ντοκιμαντέρ η ζωή του πατέρα μου, όχι όμως ταινία ή θεατρική παράσταση
Νομίζω ότι έγινε της μόδας, σχολίασε ο τραγουδιστής
Την επιθυμία του να γίνει ντοκιμαντέρ η ζωή του πατέρα του, Αντώνη, μοιράστηκε ο Γιάννης Βαρδής. Αντιθέτως, δεν θα ήταν θετικός, όπως διευκρίνισε, σε μία ταινία ή μία θεατρική παράσταση, θεωρώντας πως πρόκειται για μία τάση.
Ο Γιάννης Βαρδής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, και εξομολογήθηκε πως θα ήθελε τα βιώματα του πατέρα του να αποτυπωθούν σε ένα ντοκιμαντέρ. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν θα ήταν σύμφωνος με τη δημιουργία μίας ταινίας ή μίας θεατρικής παράστασης, κάνοντας λόγο για «μόδα».
«Είμαι στα σκαριά να κάνω κάτι πολύ σύντομα. Λογικά θα είναι κάτι του πατέρα μου. Θα ήθελα πολύ να γίνει ντοκιμαντέρ η ζωή του πατέρα μου. Δεν θα ήθελα να είναι ούτε ταινία, ούτε θεατρική παράσταση. Νομίζω ότι έγινε της μόδας. Καλά κάνανε όσοι το κάνανε για τους ανθρώπους που φύγανε αλλά δεν θέλω να το κάνω για τον δικό μου πατέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
