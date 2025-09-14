Γιάννης Βαρδής για τον εκλιπόντα πατέρα του: Ήρθαμε κοντά γύρω στα 18 μου, ξανασυστηθήκαμε
Ίσως και εκείνος δεν ήξερε τα πρώτα χρόνια πώς να λειτουργεί σαν πατέρας, δήλωσε ο τραγουδιστής για τον Αντώνη Βαρδή
Τη σχέση με τον εκλιπόντα πατέρα του, Αντώνη Βαρδή περιέγραψε ο Γιάννης Βαρδής, δηλώνοντας ότι γύρω στα 18 του χρόνια οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά και ουσιαστικά τότε «ξανασυστήθηκαν».
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι γνωρίστηκε καλύτερα με τον πατέρα του, όταν η μητέρα του παντρεύτηκε ξανά στην Αμερική και τότε ο Γιάννης Βαρδής επέλεξε να ζήσει με τον Αντώνη Βαρδή. Όπως είπε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» που ήταν καλεσμένος, μέχρι τότε έβλεπε τον πατέρα του τα Σαββατοκύριακα και στις διακοπές.
«Ήρθαμε κοντά γύρω στα 18 μου. Η μητέρα μου έφυγε στην Αμερική, ξαναπαντρεύτηκε και οι επιλογές δεν ήταν πολλές. "'Η έρχεσαι μαζί μου στην Αμερική ή μένεις με τον μπαμπά" ήταν οι επιλογές. Επέλεξα τον πατέρα και εκεί ξανασυστηθήκαμε, επί της ουσίας δεν γνωριζόμασταν. Μέχρι τότε η επαφή μας ήταν κάποια Σαββατοκύριακα, κάποιες διακοπές μέσα στον χρόνο. Δεν υπήρχε ουσιαστική επαφή, δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι, λοιπόν, εντελώς ξανασυστηθήκαμε και από τις δυο πλευρές», ανέφερε ο Γιάννης Βαρδής.
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι ο Αντώνης Βαρδής κατά τα πρώτα της συμβίωσής τους δεν ήξερε πώς να λειτουργήσει ως πατέρας. Όπως ανέφερε ο Γιάννης Βαρδής τα δύο πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, καθώς αν και υπήρχαν κοινά στοιχεία ανάμεσά τους, είχαν διαφορετικές προσωπικότητες.
«Ίσως και εκείνος δεν ήξερε τα πρώτα χρόνια πώς να λειτουργεί σαν πατέρας, δεν το είχε βιώσει στο πετσί του και εγώ δεν το ήξερα καθόλου. Παρ’ όλα αυτά τον επέλεξα, ήταν δύσκολο πολύ. Τα δυο πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Υπάρχει πάντα αυτό των γονέων, ότι μας μοιάζουν τα παιδιά μας, αλλά τα παιδιά έχουν μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα. Σίγουρα είχαμε κοινά στοιχεία αλλά ο πατέρας μου πίστευε ότι είμαστε ίδιοι. Κάποια στιγμή το κατάλαβε και μου είπε ότι είχε πολλά ελαττώματα και ότι ήταν λάθος να προσπαθεί να με κάνει σαν εκείνον», δήλωσε.
Ο Αντώνης Βαρδής πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, στα 66 του χρόνια, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
