Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Ζαφείρης Μελάς: Με ενοχλεί το «σκυλάδικα», αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά;
Ζαφείρης Μελάς: Με ενοχλεί το «σκυλάδικα», αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά;
Από πού βγήκε το σκυλάδες; αναρωτήθηκε ο τραγουδιστής
Την ενόχλησή του για τον χαρακτηρισμό «σκυλάδικα», που κάποιοι αποδίδουν στα μπουζούκια, εξέφρασε ο Ζαφείρης Μελάς. Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι αδυνατεί να κατανονήσει από πού προέκυψε αυτή η λέξη και γιατί συνδέθηκε με τους συγκεκριμένους χώρους διασκέδασης.
Ο Ζαφείρης Μελάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, και εξομολογήθηκε πως τον στενοχωρεί και τον ενοχλεί η απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζονται από μία μερίδα του κόσμου τα μπουζούκια, τα οποία εκείνος έχει υπηρετήσει. «Τα υπόλοιπα μαγαζιά τα ονόμαζαν σκυλάδικα. Στενοχωριέμαι, με πειράζει πολύ αυτή η λέξη. Εγώ πολλές φορές το λέω αν εμείς που τραγουδάμε γαβγίζουμε ή αν αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά. Από πού βγήκε το σκυλάδες; Έμεινε όμως», είπε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας διευκρίνισε ότι δεν τον απασχολούσε ο διαχωρισμός των τραγουδιστών σε έντεχνους και μη, αφού η προσοχή του ήταν στραμμένη στη δουλειά του. «Εμείς δεν ξέραμε τότε από έντεχνους και κουλτουριάρηδες. Κοιτάζαμε πάρα πολύ τη δουλειά μας. Βγαίναμε και τραγουδούσαμε. Μετέπειτα έμαθα οι έντεχνοι κπλ», σημείωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:10
Ο Ζαφείρης Μελάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, και εξομολογήθηκε πως τον στενοχωρεί και τον ενοχλεί η απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζονται από μία μερίδα του κόσμου τα μπουζούκια, τα οποία εκείνος έχει υπηρετήσει. «Τα υπόλοιπα μαγαζιά τα ονόμαζαν σκυλάδικα. Στενοχωριέμαι, με πειράζει πολύ αυτή η λέξη. Εγώ πολλές φορές το λέω αν εμείς που τραγουδάμε γαβγίζουμε ή αν αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά. Από πού βγήκε το σκυλάδες; Έμεινε όμως», είπε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας διευκρίνισε ότι δεν τον απασχολούσε ο διαχωρισμός των τραγουδιστών σε έντεχνους και μη, αφού η προσοχή του ήταν στραμμένη στη δουλειά του. «Εμείς δεν ξέραμε τότε από έντεχνους και κουλτουριάρηδες. Κοιτάζαμε πάρα πολύ τη δουλειά μας. Βγαίναμε και τραγουδούσαμε. Μετέπειτα έμαθα οι έντεχνοι κπλ», σημείωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:10
Ειδήσεις σήμερα:
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα