Η Ιωάννα Μπέλλα απαντά στα σχόλια για τη σιλουέτα της: Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει και να εξελίσσεται
Η Ιωάννα Μπέλλα αναφέρθηκε στην πρόσφατη φωτογραφία που «ανέβασε» στο Instagram
Την απάντησή της στα σχόλια που προκάλεσε η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram έδωσε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram η Ιωάννα Μπέλλα.
Σε story που ανέβασε στη γνωστή πλατφόρμα το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» αναφέρει:
«Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους και τα μέσα να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου. Δεν ζω πλέον στην Ελλάδα, δεν ανήκω στη showbiz και δεν επιδιώκω καμία δημοσιότητα
Τα συνεχή σχόλια για το σώμα μου και την εμφάνισή μου όχι μόνο δεν με αφορούν, αλλά προσβάλλουν και την οικογένειά μου.
Το να σχολιάζετε αν “πάχυνα”, αν “αδυνάτισα, αν έβαλα" ή "έβγαλα κάτι, είναι bullying.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει, να εξελίσσεται και να νιώθει όμορφα με τον εαυτό του - με όποιον τρόπο θέλει.
Ζω τη ζωή μου ήρεμα, μακριά από τα φώτα Κι αυτό είναι επιλογή μου.
Σεβαστείτε το».
Θυμίζουμε ότι η Ιωάννα Μπέλλα πόζαρε αγνώριστη με εφαρμοστή ολόσωμη φόρμα αναδεικνύοντας το σώμα της: με έντονες καμπύλες και λεπτή μέση, που παραπέμπει στο πρότυπο «slim thick» που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στα social media και έχει υιοθετηθεί μεταξύ άλλων από την Κιμ Καρντάσιαν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» κοινοποίησε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο τραβήχτηκε στο Μαϊάμι. Η Ιωάννα Μπέλλα επέλεξε ένα ολόσωμο ρούχο σε καφέ απόχρωση, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με πορτοκαλί τσάντα και ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Αυτό που ωστόσο τράβηξε την προσοχή ήταν η μεγάλη περιφέρειά της, χαρακτηριστικό του «slim thick» σωματότυπου. Το συγκεκριμένο στυλ, που συνδυάζει λεπτή μέση με πιο γεμάτους γοφούς και γλουτούς, έχει καθιερωθεί διεθνώς μέσα από προσωπικότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και έχει βρει απήχηση σε πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο, οι οποίες για να το πετύχουν οδηγούνται μέχρι και σε αισθητικές παρεμβάσεις και προσθετικές. Η Ιωάννα Μπέλλα φαίνεται να υιοθετεί αυτή την αισθητική.
