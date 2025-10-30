Σίντνεϊ Σουίνι: Η ανάρτησή της μετά την τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί - «Η δύναμη των γυναικών»
Σίντνεϊ Σουίνι: Η ανάρτησή της μετά την τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί - «Η δύναμη των γυναικών»
Η ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα επιλέγοντας ένα διαφανές φόρεμα χωρίς να φορέσει σουτιέν - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετά την τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, με την οποία τράβηξε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων πάνω της, η Σίντνεϊ Σουίνι προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media στην οποία στάθηκε στη δύναμη των γυναικών.
Η 29χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο φετινό «Variety Power of Women: Los Angeles» με ένα λαμπερό ασημί φόρεμα, από το οποίο διαφαίνονταν σημεία του σώματός της, όπως το στήθος της. Το λουκ της ολοκλήρωσε με μακριά ασημένια σκουλαρίκια και δαχτυλίδια.
Λίγες ώρες αργότερα η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την αποκαλυπτική εμφάνιση που έκανε, συνοδεύοντας το σχετικό υλικό με την ακόλουθη φράση: «Η δύναμη των γυναικών».
Δείτε την ανάρτησή της
Στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή παρουσία της Σουίνι μοιράστηκε στο Instagram και η Τζέιμι Λι Κέρτις που ήταν επίσης καλεσμένη στην εκδήλωση. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφίες στις οποίες η 29χρονη σταρ ποζάρει με την ίδια, αλλά και με τη Σάρον Στόουν.
Η δημοσίευση της Τζέιμι Λι Κέρτις
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι
@entertainmenttonight
Sydney Sweeney makes a silver splash on the Variety Power of Women Red Carpet with Jamie Lee Curtis. 📸 #sydneysweeney #euphoria #jamieleecurtis #varietypowerofwomen♬ original sound - Entertainment Tonight
