Χριστίνα Λαμπίρη: Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο, δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι
Χριστίνα Λαμπίρη: Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο, δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι
Δεν μένω ποτέ στο σπίτι της, είναι ο ιδιωτικός της χώρος, σχολίασε η παρουσιάστρια για την κόρη της, η οποία ζει με την οικογένειά της στην Πάτρα
Στη σχέση με την κόρη της, Μαρίσα αναφέρθηκε η Χριστίνα Λαμπίρη, περιγράφοντας τη στάση που κρατά απέναντι στην ιδιωτική της ζωή και την οικογένειά της, καθώς όπως είπε όταν την επισκέπτεται στην Πάτρα, επιλέγει να μένει σε ξενοδοχείο.
Η κόρη της παρουσιάστριας έχει μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα και πλέον ζει εκεί μόνιμα με τον σύζυγο και τα παιδιά τους.
Μιλώντας για τον χρόνο που περνά μαζί τους, η Χριστίνα Λαμπίρη εξήγησε πως προτιμά όταν ταξιδεύει στην Πάτρα να τους επισκέπτεται στο σπίτι τους, διατηρώντας ωστόσο μια διακριτική στάση, αφού κλείνει ξενοδοχείο για τη διαμονή της.
«Όταν έρχομαι στην Πάτρα μένω σε ξενοδοχείο, δεν μένω ποτέ στην κόρη μου. Είναι ο ιδιωτικός της χώρος. Πάω, τους απολαμβάνω μέχρι αργά και μετά ο καθένας στο σπίτι του. Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι. Και που συζητάνε τα παιδιά, εγώ πάω στο μπαλκόνι, δεν θέλω να ακούω, ούτε να συμμετέχω» είπε η παρουσιάστρια στην κάμερα του «Super Κατερίνα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Χριστίνα Λαμπίρη αναφέρθηκε και στην απόφαση της κόρης της να δημιουργήσει μία νέα ζωή στην Πάτρα: «Την εποχή του κορονοϊού ήρθε εδώ, όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο και ξεκίνησαν την οικογένειά τους. Όταν γέννησε η Μαρίσσα δεν ήμουν κοντά της, ήρθα δέκα μέρες μετά γιατί έπρεπε να πάρω άδεια».
Η κόρη της παρουσιάστριας έχει μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα και πλέον ζει εκεί μόνιμα με τον σύζυγο και τα παιδιά τους.
Μιλώντας για τον χρόνο που περνά μαζί τους, η Χριστίνα Λαμπίρη εξήγησε πως προτιμά όταν ταξιδεύει στην Πάτρα να τους επισκέπτεται στο σπίτι τους, διατηρώντας ωστόσο μια διακριτική στάση, αφού κλείνει ξενοδοχείο για τη διαμονή της.
«Όταν έρχομαι στην Πάτρα μένω σε ξενοδοχείο, δεν μένω ποτέ στην κόρη μου. Είναι ο ιδιωτικός της χώρος. Πάω, τους απολαμβάνω μέχρι αργά και μετά ο καθένας στο σπίτι του. Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι. Και που συζητάνε τα παιδιά, εγώ πάω στο μπαλκόνι, δεν θέλω να ακούω, ούτε να συμμετέχω» είπε η παρουσιάστρια στην κάμερα του «Super Κατερίνα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Χριστίνα Λαμπίρη αναφέρθηκε και στην απόφαση της κόρης της να δημιουργήσει μία νέα ζωή στην Πάτρα: «Την εποχή του κορονοϊού ήρθε εδώ, όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο και ξεκίνησαν την οικογένειά τους. Όταν γέννησε η Μαρίσσα δεν ήμουν κοντά της, ήρθα δέκα μέρες μετά γιατί έπρεπε να πάρω άδεια».
Ειδήσεις σήμερα
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα