Χριστίνα Λαμπίρη: Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο, δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι



Σε άλλο σημείο, η Χριστίνα Λαμπίρη αναφέρθηκε και στην απόφαση της κόρης της να δημιουργήσει μία νέα ζωή στην Πάτρα:

«Την εποχή του κορονοϊού ήρθε εδώ, όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο και ξεκίνησαν την οικογένειά τους. Όταν γέννησε η Μαρίσσα δεν ήμουν κοντά της, ήρθα δέκα μέρες μετά γιατί έπρεπε να πάρω άδεια».