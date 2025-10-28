Η Σίντνεϊ Σουίνι διέψευσε τις φήμες ότι έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις: Φοβάμαι τις βελόνες, τόνισε
Η Σίντνεϊ Σουίνι διέψευσε τις φήμες ότι έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις: Φοβάμαι τις βελόνες, τόνισε
Θα γεράσω όμορφα, δήλωσε η ηθοποιός, σχολιάζοντας παράλληλα τις φωτογραφίες που συγκρίνουν τη σημερινή της εμφάνιση με εκείνη του παρελθόντος
Τέλος στις φήμες που τη θέλουν να έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις έβαλε η Σίντνεϊ Σουίνι, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρέμβαση στο πρόσωπό της, αφού όπως τόνισε η ίδια «φοβάται τις βελόνες».
Σε συνέντευξή της στο «Variety», η ηθοποιός εξήγησε πως «τρομοκρατείται από τις βελόνες» και δεν έχει κάνει καμία αισθητική επέμβαση, ούτε τατουάζ. «Δεν έχω κάνει τίποτα. Θα γεράσω όμορφα» δήλωσε η Σουίνι
Η ηθοποιός σχολίασε πως διασκεδάζει με τη φημολογία γύρω από την εμφάνισή της, καθώς, όπως είπε, πολλές από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και συγκρίνουν την τωρινή εμφάνισή της με εκείνη του παρελθόντος, προέρχονται από την παιδική της ηλικία.
«Είναι πραγματικά αστείο. Βλέπω κάτι φωτογραφίες και σκέφτομαι “είμαι 12 σε αυτή τη φωτογραφία”. Φυσικά και θα φαίνομαι διαφορετική. Τώρα βάφομαι και είμαι 15 χρόνια μεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
Πριν από λίγες ημέρες, η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια αλλαγή στα μαλλιά της, καθώς εμφανίστηκε με ένα κοντό καρέ στην προβολή της ταινίας της «Christy» στο Λος Άντζελες. Όπως αποκάλυψε ο κομμωτής της, Γκλεν «Κόκο» Οροπέζα, η διαδικασία για να αποκτήσει η Σουίνι τη νέα, πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση στα μαλλιά της διήρκεσε μια ολόκληρη εβδομάδα.
Δείτε φωτογραφία από την εμφάνισή της
Φωτογραφία: AFP
Σε συνέντευξή της στο «Variety», η ηθοποιός εξήγησε πως «τρομοκρατείται από τις βελόνες» και δεν έχει κάνει καμία αισθητική επέμβαση, ούτε τατουάζ. «Δεν έχω κάνει τίποτα. Θα γεράσω όμορφα» δήλωσε η Σουίνι
Η ηθοποιός σχολίασε πως διασκεδάζει με τη φημολογία γύρω από την εμφάνισή της, καθώς, όπως είπε, πολλές από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και συγκρίνουν την τωρινή εμφάνισή της με εκείνη του παρελθόντος, προέρχονται από την παιδική της ηλικία.
«Είναι πραγματικά αστείο. Βλέπω κάτι φωτογραφίες και σκέφτομαι “είμαι 12 σε αυτή τη φωτογραφία”. Φυσικά και θα φαίνομαι διαφορετική. Τώρα βάφομαι και είμαι 15 χρόνια μεγαλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
Sydney Sweeney shoots down plastic surgery rumors and shares plan to ‘age gracefully’: ‘I’m terrified of needles’ https://t.co/o1q1nA1xcl pic.twitter.com/RshEBqU4ZC— Page Six (@PageSix) October 27, 2025
Δείτε φωτογραφία από την εμφάνισή της
Φωτογραφία: AFP
Ειδήσεις σήμερα
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα