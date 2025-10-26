Η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίστηκε με νέο look στα μαλλιά της - Δείτε φωτογραφίες από το κοντό καρέ που υιοθέτησε
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με νέο look στην πρεμιέρα της ταινίας «Christy» που πρωταγωνιστεί
Το νέο κούρεμά της παρουσίασε η Σίντνεϊ Σουίνι σε δημόσια εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Λος Άντζελες, υιοθετώντας ένα κοντό καρέ.
Η ηθοποιός αποκάλυψε το νέο της look, το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Christy» στην οποία πρωταγωνιστεί, στο πλαίσιο του 2025 AFI Fest.
Πιο συγκεκριμένα, η Σουίνι τράβηξε τα βλέμματα, καθώς απαθανατίστηκε με κοντό ξανθό καρέ, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ένα μακρύ ροζ φόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ από δαντέλα και διακριτικά κοσμήματα, ενώ το μακιγιάζ της ήταν κλασικό.
Η αλλαγή φαίνεται πως έγινε πρόσφατα, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα η ηθοποιός είχε εμφανιστεί με μακριά μαλλιά στο Academy Museum Gala.
Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται σε φάση προώθησης της νέας της ταινίας «Christy», μια βιογραφική αθλητική δραματική παραγωγή που αφηγείται τη ζωή της πρώην πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν. Το φιλμ σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μισό, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου. Η Σουίνι υποδύεται τη Μάρτιν, πλαισιωμένη από τους Μπεν Φόστερ, Μέριτ Γουίβερ και Κέιτι Ο’Μπράιαν.
Η Σουίνι αποκάλυψε πρόσφατα στο περιοδικό «Variety», κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ότι για τις ανάγκες του ρόλου της πήρε 13 κιλά, προκειμένου να αποδώσει με ρεαλισμό την προσωπικότητα και τη σωματική δύναμη της Μάρτιν.
