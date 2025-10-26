Η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίστηκε με νέο look στα μαλλιά της - Δείτε φωτογραφίες από το κοντό καρέ που υιοθέτησε





Σίντνεϊ Σουίνι σε δημόσια εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Λος Άντζελες, υιοθετώντας ένα κοντό καρέ.

το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Christy» στην οποία πρωταγωνιστεί, στο πλαίσιο του 2025 AFI Fest.

Σουίνι τράβηξε

ροζ

διακριτικά κοσμήματα, ενώ το μακιγιάζ της ήταν κλασικό.

Το νέο κούρεμά της παρουσίασε ηΗ ηθοποιός αποκάλυψε το νέο της look,Πιο συγκεκριμένα, ητα βλέμματα, καθώς απαθανατίστηκε με κοντό ξανθό καρέ, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ένα μακρύφόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ από δαντέλα καιΗ αλλαγή φαίνεται πως έγινε πρόσφατα, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα η ηθοποιός είχε εμφανιστεί με μακριά μαλλιά στο Academy Museum Gala.Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται σε φάση προώθησης της νέας της ταινίας «Christy», μια βιογραφική αθλητική δραματική παραγωγή που αφηγείται τη ζωή της πρώην πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν. Το φιλμ σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μισό, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου. Η Σουίνι υποδύεται τη Μάρτιν, πλαισιωμένη από τους Μπεν Φόστερ, Μέριτ Γουίβερ και Κέιτι Ο’Μπράιαν.Η Σουίνι αποκάλυψε πρόσφατα στο περιοδικό «Variety», κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ότι για τις ανάγκες του ρόλου της πήρε 13 κιλά, προκειμένου να αποδώσει με ρεαλισμό την προσωπικότητα και τη σωματική δύναμη της Μάρτιν.: AFP