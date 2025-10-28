Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Ήμασταν παιδικοί φίλοι με τον σύζυγό μου, συναντηθήκαμε μετά από 10 χρόνια και προέκυψε ο έρωτας
Η ηθοποιός και ο Γιώργος Δερβίσης παντρεύτηκαν την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2025
Μια παιδική φιλία που με τα χρόνια μετατράπηκε σε έρωτα και ολοκληρώθηκε με έναν γάμο είναι η ιστορία αγάπης της Ιζαμπέλλας Φούλοπ και του Γιώργου Δερβίση. Η ηθοποιός ανέφερε ότι ξανασυνάντησε τον αθλητή μετά από δέκα χρόνια, και τότε η σχέση τους πήρε ερωτική τροπή.
Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο αθλητής του πόλο παντρεύτηκαν την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2025 και σε λίγους μήνες θα γιορτάσουν την πρώτη επέτειο του γάμου τους.
Όσο για τη γνωριμία τους, η οποία οφείλεται στους παππούδες και τους γονείς τους, που ήταν φίλοι, η ηθοποιός ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» πως όταν ήταν μικρή συναντούσε τον Γιώργο Δερβίση σε οικογενειακά τραπέζια.
Όπως είπε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Σε λίγο καιρό έχουμε την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό μου, παντρευτήκαμε παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2025. Οι παππούδες μας ήταν φίλοι και οι γονείς μας ήταν παιδικοί φίλοι, ήμασταν και εμείς παιδικοί φίλοι. Μετά από πολλά χρόνια που κάναμε να βρεθούμε συναντηθήκαμε ξανά και προέκυψε ο έρωτας. Κάναμε παρέα σαν παιδάκια, βρισκόμασταν στα οικογενειακά τραπέζια, οπότε εκεί αναγκαστικά παίζεις με τα παιδιά των φίλων των γονιών σου. Δεν μου άρεσε τότε. Συναντηθήκαμε μετά από 10 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος έκανε την πρώτη κίνηση. Εκείνος υποστηρίζει ότι έκανε μία κίνηση για να δει σε τι φάση βρίσκομαι και έλαβε θετική ανταπόκριση».
Δείτε το βίντεο
Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Γιώργος Δερβίσης παντρεύτηκαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ύστερα από μια μακροχρόνια σχέση. Η ηθοποιός, γνωστή στο κοινό από τη συμμετοχή της στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», είχε δεχτεί την πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ίδια είχε μοιραστεί στιγμές από την ημέρα του γάμου τους, που τελέστηκε στην Παναγία τη Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη. Παρόντες στην τελετή ήταν φίλοι και συγγενείς, οι οποίοι τίμησαν το ζευγάρι.
Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο
