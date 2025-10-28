Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - Δηλώνει μετανιωμένος, βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - Δηλώνει μετανιωμένος, βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος
Σε ένα χωράφι σε μακρινή απόσταση από το Έλος όπου έγινε η δολοφονία είχε πετάξει το πιστόλι με το οποίο σκότωσε τον 52χρονο ο κατηγορούμενος που παραδόθηκε χθες το μεσημέρι
Εντοπίστηκε το 22άρι πιστόλι με το οποίο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ο 23χρονος τον 52χρονο το απόγευμα της Κυριακής στο Έλος Κισάμου, κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου. Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος.
Εν τω μεταξύ ο ο 23χρονος που παραδόθηκε για την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».
Σήμερα ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών και αφού του ασκηθούν ποινικές διώξεις αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.
Την υπεράσπιση του 23χρονου έχουν αναλάβει ο Απόστολος Λύτρας με τον δικηγόρο Χανίων, Γιώργο Φραντζεσκάκη, ο οποίος με δηλώσεις του τόνισε ότι ο πελάτης του «δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, έχει μετανιώσει».
«Αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον των αστυνομικών αρχών, οι οποίες διενεργούν την προανάκριση. Θα οδηγηθεί και ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα που θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις. Και από εκεί πέρα ενώπιον των Αρμοδίων ανακριτικών αρχών θα εκθέσει τις απόψεις του και θα εξηγήσει πως δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό το οποίο έχει γίνει ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξημέρωνε μια μέρα όπου θα γινόταν κάτι τέτοιο όπως αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς χθες», δήλωσε την Δευτέρα στο Creta24 o Γιώργος Φραντζεσκάκης.
Το ποινικό παρελθόν του θύτη και του θύματος
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 23χρονος το 2021 είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις του ΚΟΚ με αποτέλεσμα να του πάρουν το δίπλωμα. Μάλιστα, την ίδια χρονιά, είχε κατηγορηθεί για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τρία χρόνια μετά, το 2024, ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων αφού είχε αυτοτραματιστεί στο πόδι από όπλο χωρίς άδεια.
Ο 52χρονος που έπεσε νεκρός στη γιορτή καστάνου, από το 2012 μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο είχε συλληφθεί δέκα φορές, μεταξύ άλλων για παράβαση του νόμου περί όπλων, αγροζημιές και σωματικές βλάβες.
«Είχε ξαναγίνει περιστατικό»
Από την πλευρά της η κόρη του 51χρονου θύματος λέει στο MEGA πως ο 23χρονος ένα χρόνο πριν είχε πάει στο σπίτι του πατέρα της και τα είχε κάνει «γυαλιά-καρφιά» ενώ αργότερα είχαν και διαπληκτισμό: «Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες. Τα είχαν σπάσει όλα».
«Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε “έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε”. Πάνε μαζί, πίναμε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες και του λέει να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου “έλα λίγο να σου πω”. Και πήγε εκεί δίπλα και κουβέντιασαν και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές και αυτό ήταν. Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα», είπε η κόρη του 52χρονου.
Σε σοκ η τοπική κοινωνία
Οι κάτοικοι στο Έλος παραμένουν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη, η καθιερωμένη γιορτή κάστανου, «βάφτηκε» με αίμα και ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Tο Creta24 βρέθηκε στην περιοχή. Όσοι κάτοικοι αντιλήφθηκαν εκείνη τη στιγμή το περιστατικό δηλώνουν συγκλονισμένοι. Όπως λένε, ποτέ ξανά στην περιοχή δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο.
