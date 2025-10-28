Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - Δηλώνει μετανιωμένος, βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος

Σε ένα χωράφι σε μακρινή απόσταση από το Έλος όπου έγινε η δολοφονία είχε πετάξει το πιστόλι με το οποίο σκότωσε τον 52χρονο ο κατηγορούμενος που παραδόθηκε χθες το μεσημέρι