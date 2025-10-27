Euphoria: Ολοκληρώνονται τα γυρίσματα της 3ης σεζόν - «Νιώθω σαν να γύρισα σπίτι» δήλωσε η Σίντνεϊ Σουίνι
Η ηθοποιός επέστρεψε στη σειρά μετά από τρία χρόνια
Λίγες μόνο μέρες πριν ολοκληρώσει τα γυρίσματα της πολυσυζητημένης 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» του HBO, βρίσκεται η Σίντνεϊ Σουίνι. Η ηθοποιός μίλησε στο Variety κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας της «Christy» στο AFI Fest του Λος Άντζελες, περιγράφοντας την επιστροφή της στη σειρά μετά από τρία χρόνια.
«Τελειώνω τα γυρίσματα του Euphoria σε δύο μέρες», ανέφερε, τονίζοντας τη νοσταλγία και τη ζεστασιά που νιώθει επιστρέφοντας σε γνώριμο περιβάλλον. Η ίδια περιέγραψε τη σχέση της με το συνεργείο και τους συναδέλφους της, λέγοντας ότι νιώθει σαν να γύρισε σπίτι: «Είναι ως επί το πλείστον το ίδιο συνεργείο, οπότε νιώθω σαν να γύρισα σπίτι, στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα μαζί τους. Ήμουν 20 ετών όταν έκανα το πιλοτικό επεισόδιο, οπότε το να βλέπω πολλά από τα ίδια πρόσωπα, είναι πολύ παρήγορο».
Όσον αφορά την πιθανότητα μιας τέταρτης σεζόν, η ηθοποιός παρέμεινε επιφυλακτική. «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω καμία πληροφορία», σημείωσε. Την ίδια εβδομάδα, ο συμπρωταγωνιστής της, Τζέικομπ Ελόρντι, μίλησε με ενθουσιασμό για τα γυρίσματα από το κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2025 στο Λος Άντζελες. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία και στην πρόκληση που υπήρξε για τον χαρακτήρα του: «Ήταν απίστευτα απελευθερωτικό. Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα».
Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον δημιουργό της σειράς, Σαμ Λέβινσον, προσθέτοντας: «Δημιούργησε κάτι απίστευτα έξυπνο και κινηματογραφικό. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στον κόσμο. Όλοι έχουμε διαφορετικές ιστορίες. Εγώ είχα μία πολύ ιδιαίτερη. Δεν ξέρεις ποιες είναι οι υπόλοιπες. Είναι σαν τα αρχεία του FBI. Είναι υπέροχο γιατί θα μπορέσω να απολαύσω τη σειρά όπως όλοι οι άλλοι ως θαυμαστής, κάτι που δεν μπορούσα να κάνω πριν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος».
Μετά την ολοκλήρωση της 3ης σεζόν του «Euphoria», η Σίντνεϊ Σουίνι θα επικεντρωθεί στη νέα της ταινία «Scandalous», στην οποία θα υποδυθεί τη θρυλική ηθοποιό Κιμ Νόβακ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κόλμαν Ντομίνγκο.
#SydneySweeney talks her iconic line from "Euphoria" and opens up about playing Cassie, saying she has “a lot of empathy” for her character, even though Cassie makes “morally questionable choices.”— Variety (@Variety) October 27, 2025
Variety Know Their Lines presented by @lifetimetv https://t.co/oqUdsZQHOI pic.twitter.com/ss9aJ8j8mg
