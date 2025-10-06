Σίντνεϊ Σουίνι: Νέες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε ενώ έμπαινε σε γραφεία στη Νέα Υόρκη
Μια ακόμα δημόσια εμφάνιση έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι με τον νέο της σύντροφο, Σκούτερ Μπράουν. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την 28χρονη ηθοποιό και τον πρώην μάνατζερ του Τζάστιν Μπίμπερ εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 6 Οκτωβρίου να μπαίνουν σε κτίριο γραφείων στη Νέα Υόρκη.
Η Σουίνι φορούσε μια γκρι μίνι φούστα, την οποία συνδύασε με ένα λευκό τοπ με μακριά μανίκια. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και μαύρα γυαλιά ηλίου. Ο Μπράουν εμφανίστηκε χαλαρός, φορώντας μαύρο μπουφάν και καφέ παντελόνι, ενώ κρατούσε σφιχτά τη Σουίνι από το χέρι πριν μπουν μαζί στο κτίριο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο 44χρονος μάνατζερ μπήκε στη ζωή της Σουίνι λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Μπράουν έχει περάσει και χρόνο με την ηθοποιό και τους γονείς της στα Halloween Horror Nights των Universal Studios.
Η είδηση για τον δεσμό τους έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα, αν και, σύμφωνα με πηγές, αρχικά επρόκειτο για ένα «ανέμελο φλερτ». Ωστόσο, οι κοινές τους εμφανίσεις δείχνουν πως η σχέση έχει πάρει πιο σοβαρή τροπή. Όπως είχε αναφέρει πηγή στο Page Six, δεν είναι περιστασιακή, αλλά έχει προχωρήσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Δείτε τις φωτογραφίες
Sydney Sweeney Looks All Business in Short Skirt, Holds Scooter Braun's Hand https://t.co/NaSEBIkraU pic.twitter.com/PmMJ9xJelv— TMZ (@TMZ) October 6, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
