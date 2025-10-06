Σίντνεϊ Σουίνι: Νέες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν
GALA
Σίντνεϊ Σουίνι σύντροφος Σκούτερ Μπράουν

Σίντνεϊ Σουίνι: Νέες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε ενώ έμπαινε σε γραφεία στη Νέα Υόρκη

Σίντνεϊ Σουίνι: Νέες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν
Αναστασία Σταθά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ακόμα δημόσια εμφάνιση έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι με τον νέο της σύντροφο, Σκούτερ Μπράουν. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την 28χρονη ηθοποιό και τον πρώην μάνατζερ του Τζάστιν Μπίμπερ εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 6 Οκτωβρίου να μπαίνουν σε κτίριο γραφείων στη Νέα Υόρκη.

Η Σουίνι φορούσε μια γκρι μίνι φούστα, την οποία συνδύασε με ένα λευκό τοπ με μακριά μανίκια. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και μαύρα γυαλιά ηλίου. Ο Μπράουν εμφανίστηκε χαλαρός, φορώντας μαύρο μπουφάν και καφέ παντελόνι, ενώ κρατούσε σφιχτά τη Σουίνι από το χέρι πριν μπουν μαζί στο κτίριο.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο 44χρονος μάνατζερ μπήκε στη ζωή της Σουίνι λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Μπράουν έχει περάσει και χρόνο με την ηθοποιό και τους γονείς της στα Halloween Horror Nights των Universal Studios.

Η είδηση για τον δεσμό τους έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα, αν και, σύμφωνα με πηγές, αρχικά επρόκειτο για ένα «ανέμελο φλερτ». Ωστόσο, οι κοινές τους εμφανίσεις δείχνουν πως η σχέση έχει πάρει πιο σοβαρή τροπή.  Όπως είχε αναφέρει πηγή στο Page Six, δεν είναι περιστασιακή, αλλά έχει προχωρήσει.

Φωτογραφία: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»

Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Αναστασία Σταθά
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης