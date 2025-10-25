Ο Γιώργος Τσαλίκης έκλεισε τα 50: Θέλω να πω ευχαριστώ στον Θεό που με έφτασε μέχρι εδώ και μπορώ να ονειρεύομαι
Ο τραγουδιστής γιόρτασε τα γενέθλιά του παρουσία φίλων και της οικογένειάς του
Τα 50 έκλεισε ο Γιώργος Τσαλίκης, διοργανώνοντας ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής εξέφρασε την ευγνωμοσύνή του, που μεγαλώνει και εξακολουθεί να ονειρεύεται.
Το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής - παρουσία φίλων και της οικογένειάς του - γιόρτασε τα γενέθλιά του, με τον Διονύση Σχοινά να αναλαμβάνει το κομμάτι της διασκέδασης.
Ο τραγουδιστής λίγο πριν σβήσει την τούρτα με τα κεράκια του, επέλεξε να μοιραστεί μερικές σκέψεις και συναισθήματά του, μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που προβλήθηκε στο μαγαζί.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Τσαλίκης ευχαρίστησε τη σύζυγό του, τη Δώρα Δημητροπούλου, την οποία χαρακτήρισε ως «τον πιο καλό άνθρωπο που έχει γνωρίσει», αναφέροντας πως της χρωστάει πολλά. Στη συνέχεια, μίλησε για τα τρία του παιδιά, Βασίλη, Χάρη και Άγγελο, δηλώνοντας περήφανος πατέρας, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για τους γονείς του.
Όπως είπε αρχικά ο τραγουδιστής: «Θέλω να πω ευχαριστώ στον Θεό που με έφτασε μέχρι τα 50 και μπορώ να ονειρεύομαι. Το μεγάλο ευχαριστώ όμως θέλω να του το πω, γιατί μου έστειλε τη Δώρα στη ζωή μου, που είναι η ζωή μου, είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει, της χρωστάω πάρα πολλά, τα τρία μας παιδιά, τα όνειρά μας, μια ζωή μαζί, τα μάτια της, αυτά τα πανέμορφα μάτια, που πάντα με κοιτάνε με αγάπη. Να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί έχω αυτά τα τρία υπέροχα παιδιά, τον Βασίλη, τον Χάρη και τον Άγγελο. Είμαι πολύ περήφανος γι αυτά τα παιδιά, είναι υπέροχοι τύποι. Οι γονείς μου είναι υπέροχοι άνθρωποι, ο Βασίλης και η Ευγενία, και ο Παναγιώτης είναι καλός άνθρωπος, ο αδερφός μου. Με αγαπάνε πολύ και το ξέρω, και είναι ξεκάθαρο. Όλοι εσείς που είστε εδώ, ξέρω ότι έχετε έρθει με πολλή αγάπη».
Και πρόσθεσε: «Είμαι ένας άνθρωπος, που έχω στο μυαλό ότι έχω μια αποστολή, γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα αυτή η ζωή. Η αποστολή μου είναι να αγωνίζομαι για το φως, και για το καλό. Για εμένα φως και καλό είναι ο Θεός, άρα με έστειλε ο Θεός για να γίνω και εγώ καλύτερος και να μάθω. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ όλους εσάς, που είστε δίπλα μου, ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα μου είναι σαν αδερφή μου και είναι το στήριγμά μου. Είμαι φορτισμένος, φανταστείτε να τα έλεγα live».
